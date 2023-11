Ogni anno, il 25 novembre, viene celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Questa data fu scelta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1999 in onore del massacro delle sorelle Mirabal, tre giovani donne impavide della Repubblica Dominicana, che tentarono di opporsi alla crudele dittatura del tiranno Rafael Leònidas Trujillo. Le ragazze furono deportate, violentate e uccise proprio il 25 novembre del 1960, diventando icone di coraggio, libertà e opposizione alla violenza.

Un flagello mondiale

Tante, troppe, sono le donne vittime di violenza e di femminicidio. Da inizio anno ad oggi la Lista delle vite spezzate è già arrivata a quota 106. A partire da Teresa Spanò, la prima donna ad essere stata uccisa nel 2023, a Rita Talamelli, strangolata pochi giorni fa dal marito.

Una delle ultime vittime che tristemente tutta Italia ormai conosce, è Giulia Cecchettin. Assassinata dall’ex fidanzato Filippo Turetta, il quale dopo averla accoltellata svariate volte alla testa e al collo, l’ha gettata da un dirupo di 50 metri. Quella di Giulia è una storia che ha particolarmente indignato chiunque. Sin dal primo giorno della sua scomparsa, tutto il Paese si è “affezionato” a questa giovane ragazza, con la speranza che presto sarebbe tornata a casa sana e salva. E invece, ancora una volta, anche questo episodio aveva un finale già scritto. Ciò che è successo fa tanta rabbia, perché non può e non deve essere normale il fatto che ognuno di noi, sapesse in realtà dentro di sé, quale sarebbe stato il tragico epilogo di questa vicenda.

La violenza nei confronti delle donne è al giorno d’oggi, una delle violazioni dei diritti dell’essere umano più brutali e diffuse di quanto si possa pensare, tanto da essere stata definita dall’Onu, un “flagello mondiale”. Più della metà delle donne uccise, muore per mano del partner o dell’ex compagno/marito. Si tratta di mamme, mogli, fidanzate, sorelle, amiche, che hanno perso la vita per aver provato a chiudere una relazione tossica, o semplicemente a ribellarsi a maltrattamenti e soprusi. Quella domestica, continua ad essere la forma di violenza di genere più diffusa in tutta Italia.

Violenza domestica: come riconoscerla

La violenza domestica comprende tutti gli atti di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, che avvengono tra le mura domestiche o tra partner (o ex tali), anche se non si vive sotto lo stesso tetto. La speranza e l’illusione che il proprio uomo possa cambiare, il timore, la vergogna, sono i principali motivi che trattengono una donna accanto a colui che la maltratta.

La violenza fisica consiste in qualsiasi tipo di lesione corporale seppur in forma lieve: percosse, schiaffi, spintoni, calci, pugni, strangolamento. E’ una forma di violenza che lascia segni evidenti e visibili, ma che purtroppo la donna tende a nascondere, per paura e per il forte senso di umiliazione.

A differenza di quella fisica, riconoscibile dalle ferite e i lividi sul corpo, la violenza psicologica viene spesso minimizzata dalla vittima stessa, che non riesce ad individuarne i campanelli d’allarme. Non è facile da riconoscere, proprio perché si manifesta in modo graduale e in forme che talvolta non vengono colte. Il carnefice fa in modo che la vittima si senta sempre più debole, inferiore, e automaticamente dipendente dalla sua persona. E’ una violenza subdola che comincia con episodi sporadici: offese, disprezzo e mortificazione, sfociano poi in abusi continui e rischiosi.

Anche quella sessuale è una violenza quasi sempre presente, ma a volte non identificata come tale perché ad esercitarla è il proprio partner intimo. Abusi sessuali, molestie, stupri, minacce sessuali, sono da considerarsi tali a tutti gli effetti, anche quando ad attuarli sono i propri fidanzati, mariti, conviventi.

Altra violenza molto diffusa nella sfera familiare è quella economica. Nonostante la figura femminile si sia molto emancipata rispetto agli anni precedenti, in molte famiglie è ancora l’uomo a procurare l’unico o il maggiore guadagno. Avendo quindi più potere economico, minaccia, manipola e subordina la donna al suo controllo.

I figli, vittime insieme alle madri

Una delle ultime vittime di violenza domestica è stata Annalisa D’Auria, una giovane donna di 32 anni uccisa a coltellate dal marito 36enne Agostino Annunziata a Rivoli, in provincia di Torino. Sul luogo era presente anche la figlia di soli tre anni, e non si sa se la piccola abbia assistito o meno all’omicidio.

In Italia migliaia di bambini sono definiti “orfani speciali“, in quanto perdono sia la propria mamma che, seppur in maniera diversa, il papà. Sono vittime dirette anche i figli che assistono quotidianamente a episodi di violenza tra le mura di casa, sottoposti ogni giorno ad un forte stress psicologico, che compromette il loro equilibrio psicofisico, soprattutto se ciò avviene in tenera età. La violenza perpetua che il bambino indirettamente subisce produrrà effetti negativi per tutto il corso della sua vita, sulla sua autostima e capacità di empatia. Il terrore continuo, insieme alla rabbia e all’avvilimento, causati dall’incapacità del piccolo di opporsi, potrebbero generare nel lungo termine crisi d’ansia, depressione, disturbi dell’alimentazione o da stress post traumatico e, nei casi più gravi, istinti suicidi.

La violenza sulle donne è più frequente di quanto immaginiamo

Secondo una statistica circa una donna su tre ha subito una forma di violenza, almeno una volta nella sua vita. Migliaia di donne sono costrette a subire ogni giorno molestie sul luogo di lavoro, a scuola, per strada. Stalking, chiamate o messaggi indesiderati, pedinamenti. Per non parlare di tutte le pratiche disumane (tra cui la sterilizzazione forzata) nei confronti di giovani donne e bambine, che vengono schiavizzate dall’altra parte del mondo, costrette ai matrimoni combinati e alla prostituzione. Saman Abbas, ad esempio, era una ragazza pakistana che fu uccisa nel 2018 dallo zio per essersi opposta ad un matrimonio forzato.

Non giriamoci dall’altra parte! La violenza sulle donne è un grave problema della nostra società e va risolto alla sua radice. Per poterlo fare è necessario aumentare il livello di consapevolezza. L’educazione al rispetto e alla non violenza deve partire dalle famiglie, per poi proseguire negli istituti scolastici. Soltanto lavorando sin dall’infanzia potranno esserci, un giorno, degli adulti migliori.

Nel frattempo bisogna consolidare la solidarietà, finanziando di più i movimenti e le organizzazioni femminili. Un altro grande aiuto deve provenire dalla legge: la maggior parte delle vittime non denuncia per paura di non poter essere protetta a sufficienza. E’ necessario che vengano attuati interventi più efficaci, rapidi e tempestivi. Troppe volte è accaduto che le misure cautelari tardassero ad arrivare, o che venissero tranquillamente violate. Uno dei tanti casi, ad esempio, è quello di Concetta Marruocco, uccisa lo scorso mese dall’ex marito che l’ha accoltellata a morte 39 volte. Gli era stato imposto il divieto di avvicinamento e l’obbligo del braccialetto elettronico, ma non è servito a nulla. Sconfiggere una cultura per certi versi ancora maschilista e in parte patriarcale, richiede impegno e lavoro, ma confidando nella costanza e nel tempo, forse un giorno, potremo debellare questa terribile piaga sociale.

“Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima.” – Cristina Torres Cáceres, Perù, 2011.