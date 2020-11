La Virgin Galactic è pronta a far salire a bordo i suoi primi turisti spaziali

La Virgin Galactic riparte per lo spazio suborbitale. Il suo proprietario, il magnate Richard Branson, ha finalmente raggiunto il suo sogno e prenderà parte al primo volo turistico intorno alla terra. La compagnia inglese ha effettuato il mese scorso gli ultimi due voli di prova con l’equipaggio, appoggiandosi all’aereo da trasporto WhiteKnightTwo per sganciare la navicella SpaceShipTwo.





Si stima che il suo ideatore, Sir Branson potrebbe salire a bordo nel primo trimestre del 2021. La sua ambizione è essere il primo miliardario a visitare lo spazio. Il progetto di Virgin Galactic è attivo già dal 2004. Tra gli obiettivi, quello di evitare il lungo iter di preparazione proposto dalla NASA ai propri passeggeri spaziali.

Il disastro del 2014







20px;”>L’ottimismo di Branson ha dovuto rallentare dopo il disastro del 2014. La Virgin Galactic quell’anno è stata vittima di un incidente spaziale, che ha provocato la distruzione della navicella SpaceShipTwo, precipitata in un’area desertica della California. A bordo solo due piloti: Michaes Alsbury, morto nell’incidente e Peter Siebold, salvatosi per un pelo lanciandosi fuori dal velivolo con il paracadute da quasi 16. 000 metri di altezza. Ma il grave incidente non ha fermato il progetto, che ha continuato a perfezionarsi. Dal rapporto sull’incidente si è infatti ricostruita la dinamica: si è trattato di un errore tecnico. Proprio Alsbury avrebbe attivato troppo presto o per errore, il sistema di stabilizzazione che permette allo SpaceShipTwo di ridurre la velocità e mantenere la traiettoria prima del rientro a terra.

La Virgin Galactic vende i suoi primi biglietti

Dopo 6 anni di pausa, questo ottobre la compagnia Virgin Galactic ha completato gli ultimi due voli di prova per testare la sicurezza. La data prevista delle esercitazioni è slittata dal 2020 al 2021, a causa del COVID-19. Ma adesso la compagnia è pronta e su Twitter è già stato effettuato un tour virtuale per mostrare gli interni dell’aereo spaziale.





L’accattivante struttura ha già attirato i primi clienti: circa 600 persone hanno pagato fino a 250.000$ ciascuna per prenotare la propria esperienza a bordo dello SpaceShipTwo. Sognare in grande costa parecchio.



Elena Marullo