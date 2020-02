La vita dei lavoratori è solo un’enorme battaglia. Diamogli una sosta

Nonostante che io ami follemente l’Italia, in un modo senza senso e viscerale che praticamente mi fa sanguinare il cuore ogni giorno, per evitare di sentire le ca**ate dei giornali su Mattia Santori e Elly Schlein, mi tocca buttarmi sui video stranieri (confesso, da vera nerd studio le lingue solo per ascoltare i video politici).

Ormai c’è una divisione così grande tra chi comanda e tutti gli altri, che i primi non hanno idea di quanto la vita dei secondi sia solo un’enorme battaglia.

Una lotta continua su decine di fronti.

La politica dovrebbe essere quella cosa che ti dice: lo so quanto dura è la tua vita, ma mettiamoci insieme, non sarai più solo, la collettività penserà a te in quel momento in cui proprio non ce la farai più e avrai bisogno di una sosta.