Dopo anni di tensioni economiche e reciproche misure protezionistiche, l’accordo commerciale tra USA e Cina è finalmente realtà. La Casa Bianca ha annunciato la svolta nella serata di domenica, confermando che l’intesa è stata raggiunta al termine di un intenso ciclo di incontri durato due giorni. L’accordo commerciale tra Cina e USA arriva in un contesto globale segnato da forti squilibri economici e da relazioni diplomatiche sempre più tese.

Progresso storico nell’accordo commerciale tra USA e Cina

Il comunicato ufficiale della Casa Bianca parla di “progressi significativi” ottenuti nei colloqui tenuti a Ginevra tra il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, e il vicepremier cinese He Lifeng. Le due delegazioni si sono incontrate con l’obiettivo di allentare la spirale di dazi e contro-dazi che aveva infiammato gli scambi tra le due principali potenze economiche mondiali, innescata inizialmente dalle tariffe imposte dall’amministrazione Trump.

Durante un breve incontro con la stampa, Bessent ha affermato che i colloqui si sono svolti in un clima costruttivo e che le parti sono riuscite ad avvicinare le rispettive posizioni molto più rapidamente del previsto. “Abbiamo fatto passi avanti rilevanti e posso dire che l’intesa raggiunta segna un importante punto di svolta”, ha detto, rimandando però i dettagli concreti a lunedì.







Anche Jamieson Greer, rappresentante per il commercio degli Stati Uniti, ha confermato che l’accordo è il risultato di un terreno comune trovato con sorprendente rapidità. “Questo ci dimostra che forse le distanze non erano così ampie come si pensava”, ha osservato, suggerendo che le divergenze potrebbero essere state esagerate dai rispettivi apparati politici.

La strategia commerciale di Trump tra protezionismo e aperture

Dietro la volontà di raggiungere un compromesso, c’è la necessità per Washington di ridurre un disavanzo commerciale considerato insostenibile – 1.200 miliardi di dollari secondo le stime ufficiali – che ha spinto il presidente Donald Trump a dichiarare un’emergenza nazionale e ad applicare dazi fino al 145% su vari prodotti di origine cinese.

Proprio Trump, attraverso il suo canale social, ha parlato di “reset totale” nei rapporti economici con la Cina, celebrando i risultati dei negoziati come una vittoria della linea dura che il suo governo aveva promosso sin dall’inizio del mandato. “Vogliamo vedere un’apertura concreta del mercato cinese alle imprese americane. Ci stiamo riuscendo”, ha scritto.

Tuttavia, nonostante l’atmosfera di apparente distensione, non tutti i nodi sembrano essere stati sciolti. Howard Lutnick, segretario al Commercio, ha chiarito che rimarrà comunque in vigore una tariffa di base del 10% su tutte le importazioni, anche da quei paesi con cui verranno stipulati nuovi accordi. Un segnale che l’approccio protezionista continuerà a essere un pilastro della strategia economica americana.

Inoltre, alcuni osservatori mettono in dubbio che l’intesa possa portare benefici immediati al settore occupazionale statunitense. Le preoccupazioni riguardano in particolare i lavoratori portuali e gli autotrasportatori, colpiti in questi mesi dalla riduzione dei volumi di scambio. Lutnick ha però minimizzato l’impatto occupazionale, definendo la questione “limitata alla Cina” e affermando che i prezzi resteranno stabili una volta che la nuova politica commerciale sarà pienamente operativa.

Kevin Hassett, direttore del National Economic Council, ha descritto l’intesa come un segnale che la Cina vuole ricostruire un rapporto più equilibrato con Washington. “C’è un desiderio autentico di ristabilire relazioni economiche proficue per entrambe le parti. È un riavvicinamento necessario”, ha dichiarato.

Parallelamente, gli Stati Uniti hanno avviato altre trattative, tra cui un accordo commerciale con il Regno Unito annunciato appena una settimana fa. Secondo Hassett, l’intesa con Londra rappresenta un modello interessante per i prossimi accordi, adattabile a contesti diversi ma fondato su principi comuni di apertura e trasparenza.

Resta ora da vedere quanto l’accordo con Pechino sarà duraturo e se riuscirà davvero a innescare una nuova fase nei rapporti bilaterali. Le promesse di apertura, da entrambe le parti, dovranno tradursi in misure concrete e in una riduzione tangibile delle barriere. Solo allora si potrà parlare di una vera normalizzazione degli scambi tra Washington e Pechino.

Elena Caccioppoli