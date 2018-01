Lo scandalo Lactalis del latte in polvere per neonati, che ha contagiato dozzine di bambini con il batterio della salmonella in Francia, comincia a diffondersi a livello internazionale: Lactalis ha ordinato, infatti, il ritiro di diversi lotti potenzialmente contaminati dalla salmonellosi in tutto il mondo.

Secondo le ultime cifre ufficiali del 9 gennaio, da quando lo scorso dicembre la Francia ha dichiarato la crisi alimentare, sono stati diagnosticati trentacinque casi di salmonellosi: tutti i neonati, al di sotto dei sei mesi, avevano consumato latte o alimenti per l’infanzia del marchio Lactalis, colosso del settore con un fatturato annuo di circa diciassette miliardi di euro; per fortuna tutti i piccoli pazienti sono poi guariti.

Anche nel nord della Spagna è stato confermato un caso di salmonellosi riguardante un bambino che ha consumato il latte contaminato francese (la notizia è appena stata resa nota, ma il caso pare risalga a ottobre) e vi è un altro caso da accertare in Grecia.

La salmonellosi è un’intossicazione alimentare causata dal batterio della salmonella, che ha come sintomo principale una severa diarrea, spesso accompagnato da vomito, febbre alta e crampi: è una malattia molto contagiosa e può addirittura causare la morte.









Il focolaio del batterio della salmonella che ha contaminato i prodotti Lactalis, pare sia situato nella fabbrica di Craon, nel Mayenne (nord-ovest della Francia), che era già stata incriminata per casi di salmonella nel 2005: secondo l’Institut Pasteur, il batterio individuato in queste settimane tra i neonati contagiati dalla salmonella, appartiene allo stesso ceppo di quello trovato tredici anni fa.

Lo scorso dicembre Lactalis aveva già fatto ritirare tonnellate di prodotti per l’infanzia fabbricati nello stabilimento di Craon, che rimarrà chiuso per diversi mesi: si è scoperto in seguito che, nonostante l’allarme delle autorità, il latte era stato però regolarmente venduto dai supermercati.

Alcune società quali Carrefour, Leclerc, Auchan hanno ammesso di aver commesso degli errori, ma hanno a loro volta accusato Lactalis di aver gestito la crisi in modo confuso e in particolare di aver trasmesso in modo errato i riferimenti dei prodotti a rischio.









Le associazioni di consumatori si preparano a fare causa all’azienda Lactalis, unendosi alle centinaia di genitori francesi che l’hanno già denunciata: è stata aperta un’indagine a fine dicembre 2017 per lesioni involontarie e per aver messo in pericolo la vita degli altri.

Dopo l’incontro di venerdì scorso a Bercy tra Emmanuel Besnier, il presidente del gigante Lactalis, e Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese, è stato ordinato il ritiro di tutti i lotti di latte prodotto nella fabbrica indagata, cioè in ben ottantatré paesi.

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Journal du Dimanche Emmanuel Besnier, che in precedenza non si era espresso sullo scandalo del latte contaminato, ha assicurato di non nascondere nulla al pubblico e di voler collaborare con la Giustizia.

Ha inoltre promesso di risarcire “tutte le famiglie che hanno subito danni“ a causa della contaminazione dei prodotti Lactalis, dichiarando:

“Questi sono bambini al di sotto dei sei mesi; è per noi, per me, una grande preoccupazione. […] Impareremo da questa crisi e ricostruiremo un piano di controllo sanitario ancora più severo in consultazione con le autorità. La nostra massima priorità è la massima sicurezza”.









Il presidente Macron qualche giorno fa aveva assicurato:

“Lo Stato francese è in grado di garantire la sicurezza alimentare. Ho chiesto al ministro dell’Economia di convocare i vari stakeholder per chiarire tutti i punti e auspico che ci sia una comunicazione precisa. Sarà tutto ritracciato, si prenderanno le misure del caso, si commineranno delle sanzioni se ci sarà bisogno, ma la sicurezza alimentare dei cittadini francesi ed europei è una priorità e continuerà ad essere garantita”.

Il ritiro dei prodotti non dovrebbe fortunatamente riguardare anche l’Italia: i marchi di proprietà di Lactalis, fra cui Galbani, Invernizzi, Cademartori, Locatelli e Président, non vendono latte in polvere e quindi sarebbero esclusi dalla contaminazione di salmonella.

Secondo Flai, Fai e Uila però la notizia dello scandalo del latte in polvere Lactalis contaminato dal batterio della salmonella:

“Sta generando in Italia una dinamica di informazioni distorte che rischiano di creare allarmismo e di determinare effetti negativi anche nel nostro Paese, non coinvolto in questo problema. In queste ultime ore stanno, infatti, circolando delle “fake news” riguardanti la Parmalat che parlano di rischio per i consumatori italiani”.

Il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, chiede però ulteriori accertamenti in Italia e avvisa che se sarà accertata la commercializzazione anche in Italia di latte in polvere contaminato, non esiterà a presentare una class action contro Lactalis.

Fadua Al Fagoush