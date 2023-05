L’Africa si dividerà in due continenti?

Tra 5 e 10 milioni di anni, un nuovo oceano potrebbe attraversare il continente e trasformare l’Africa Orientale in un’isola.

L’Africa si sta lentamente e inesorabilmente spaccando in due. Come qualsiasi cosa in geologia è un processo estremamente lungo che richiederà milioni di anni. Un processo che porterà una parte dell’Africa orientale a staccarsi dal resto del continente, con la probabile formazione di un nuovo oceano tra le due masse di terra.

La formazione di un nuovo bacino oceanico inizia con la rottura di una placca continentale spessa più di 100 k. Le valli profonde e delimitate da faglie con vulcani attivi sopra queste zone di stiramento e riscaldamento delle placche sono chiamate zone di spaccatura continentale.

Il sistema di spaccatura dell’Africa orientale nella depressione di Afar è uno dei pochi luoghi al mondo in cui questo processo di rottura continentale si sta verificando sulla terraferma, offrendo l’opportunità di osservare e quantificare direttamente il processo di separazione delle placche.

Un primo articolo sulla spaccatura, guidato da Atalay Ayele, professore associato all’Università di Addis Abeba in Etiopia, ha tracciato un parallelo con la varietà sottomarina, definendo la nuova terra una “incipiente spaccatura oceanica”, che potrebbe dividere ulteriormente la terra. Potrebbe formarsi un nuovo oceano in Africa? Sì, ma ci vorrebbero milioni di anni, di riscaldamento dal mantello profondo della Terra e di stiramento in risposta alle forze ai confini della placca.

La colossale rottura è associata all’East African Rift System (EARS). Una delle più grandi spaccature del mondo che si estende verso il basso per migliaia di chilometri attraverso diversi paesi dell’Africa. Tra cui Etiopia, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Tanzania, Malawi e Mozambico. La crepa, lunga 35 miglia nei deserti dell’Etiopia nel 2005, ha segnato l’inizio della creazione di un nuovo oceano.

I dati sismici sono stati presentati nella rivista peer-reviewed Geophysical Research Letters dimostrando che la formazione del Rift è stata guidata da processi tettonici simili a quelli che si verificano sul fondo dell’oceano. La crepa è stata scoperta al confine di tre placche tettoniche – africana nubiana, africana somala e araba – che si sono già separate da tempo. Con un’estensione di oltre 3.000 km, la Rift Valley dell’Africa orientale si estende dal Golfo di Aden a nord verso lo Zimbabwe a sud. Divide la placca africana in due parti: la placca somala e quella nubiana.

Dopo l’enorme crepa apparsa nel Kenya sudoccidentale, la domanda che ci si pone è se l’Africa si stia lentamente spaccando.

La litosfera, che è il guscio rigido più esterno di un pianeta (la crosta e il mantello superiore), è suddivisa in placche tettoniche. E’ composta da sette o otto placche maggiori (a seconda di come vengono definite) e da molte placche minori. Nel punto in cui le placche si incontrano, il loro moto relativo determina il tipo di confine: convergente, divergente o trasformata.

Lungo questi confini (o faglie) si verificano terremoti, attività vulcanica, formazione di montagne e trincee oceaniche. Il movimento relativo delle lastre varia tipicamente da zero a 100 mm all’anno. Il sistema East African Rift è un esempio di una rottura attualmente in atto.

Quando la litosfera è soggetta a una forza estensionale orizzontale si allungherà, assottigliandosi. Alla fine, si romperà, portando alla formazione di una fossa tettonica. Questo processo è accompagnato da manifestazioni superficiali lungo la Rift Valley sotto forma di vulcanismo e attività sismica. I rift sono la fase iniziale di una disgregazione continentale e, in caso di successo, possono portare alla formazione di un nuovo bacino oceanico.

Un esempio di un luogo sulla Terra in cui ciò è accaduto è l’Oceano Atlantico Meridionale. Che è il risultato della disgregazione del Sud America e dell’Africa circa 138 milioni di anni fa. Hai mai notato come le loro coste combacino come pezzi dello stesso puzzle?









Il rifting continentale richiede l’esistenza di forze estensionali sufficientemente grandi da rompere la litosfera. L’East African Rift è descritto come un tipo attivo di spaccatura, in cui la fonte di queste sollecitazioni risiede nella circolazione del mantello sottostante. Al di sotto di questa spaccatura, l’innalzamento di un grande pennacchio di mantello sta sollevando la litosfera verso l’alto, provocandone l’indebolimento a causa dell’aumento della temperatura, subendo stiramento e rottura per faglia.

La prova dell’esistenza di questo pennacchio di mantello più caldo è stata trovata nei dati geofisici ed è spesso indicata come “African Superswell“. Questo super-pennacchio non è solo una fonte ampiamente accettata delle forze di separazione che stanno determinando la formazione della Rift Valley, ma è stato anche utilizzato per spiegare la topografia anomala degli altipiani dell’Africa meridionale e orientale. provocandone l’indebolimento per effetto dell’aumento della temperatura, subiscono stiramenti e rotture per faglia.

Cosa ha mostrato la ricerca?

La spaccatura che si è creata nel 2005 fa parte del molto più ampio East Africa Rift System (EARS). Una rete di spaccature e valli che è apparsa per la prima volta circa 25 milioni di anni fa. Nel corso del tempo, il sistema si è ramificato e si è diffuso a sud fino a dove termina oggi in Mozambico, vicino all’Oceano Indiano. Lungo la strada, EARS ha costeggiato il Lago Vittoria dividendosi in due diversi percorsi.

Le placche tettoniche in movimento sono alla base del sistema, tra cui la placca somala a est, la grande placca africana (o nubiana) e la placca araba a nord-est. Catturato nel mezzo di queste enormi lastre di terra c’è il piatto vittoriano più piccolo, che è fatto di materiale più duro e si trova come una roccia in un flusso geologico. Man mano che la spaccatura si espande, sezioni della placca somala potrebbero spostarsi verso l’Oceano Indiano e aprire uno stretto mare all’interno del continente.

I dati sismici citati nello studio mostrano che la creazione della spaccatura è stata innescata da processi tettonici simili che hanno luogo sul fondo dell’oceano. La comparsa dell’East African Rift, all’estremità meridionale della Great Rift Valley che si estende dal Libano a nord fino al Mozambico a sud, è avvenuta al confine di tre placche tettoniche: la nubiana africana, la somala africana e l’araba. Si stanno “staccando molto lentamente l’uno dall’altro”.

Negli ultimi 30 milioni di anni, la placca araba si è allontanata dall’Africa, un processo che ha creato il Mar Rosso e il Golfo di Aden tra le due masse continentali collegate. La placca tettonica somala nell’Africa orientale si sta anche allontanando dalla placca nubiana. Staccandosi lungo la Rift Valley dell’Africa orientale, che si estende attraverso l’Etiopia e il Kenya.

Il processo dividerà l’Africa in due continenti e creare un nuovo bacino oceanico. Per ora “la prova più evidente è una crepa lunga 35 miglia nel deserto etiope.

Quanto tempo impiegherà l’Africa a dividersi?

Si pensa che ci vorranno almeno da 5 milioni a 10 milioni di anni prima che si formi un nuovo oceano e divida il continente in due. La placca araba si allontana dall’Africa a una velocità di circa 1 pollice all’anno mentre le placche africane si spostano tra mezzo pollice e 0,2 pollici all’anno.

Sebbene il processo stia avvenendo così lentamente, i ricercatori affermano di poter vedere chiari segni che sta avvenendo. Possiamo vedere che la crosta oceanica sta iniziando a formarsi perché è nettamente diversa dalla crosta continentale nella sua composizione e densità.

Cosa significa per l’Africa?

Tra milioni di anni, i Paesi senza sbocco sul mare in Africa si ritroveranno con una costa, che potrebbe aprire nuove opportunità e connessioni con il resto del mondo. Rwanda, Uganda, Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Malawi e Zambia si ritroverebbero tutti inavvertitamente con una costa. Ciò consentirebbe loro di costruire porti che li colleghino direttamente al resto del mondo.

La scissione potrebbe far sì che Somalia, Eritrea, Gibuti, le parti orientali dell’Etiopia, Kenya, Tanzania e Mozambico si allontanino dal resto del continente. Mentre altre nazioni come Kenya, Tanzania ed Etiopia avrebbero due territori ciascuna. Una nuova costa costerebbe a questi paesi “milioni di dollari in evacuazione, potrebbe anche portare enormi vantaggi, come la riduzione delle spese logistiche internazionali e la creazione di industrie di navigazione e pesca che non esistevano.

Significa anche che queste Nazioni potrebbero finalmente essere collegate direttamente a cavi Internet sottomarini. Supponendo, ovviamente, che la tecnologia non sia stata “bypassata dal tempo” e che gli Stati Nazione esistano ancora nella forma in cui esistono ora.

Felicia Bruscino

Stampa questo articolo