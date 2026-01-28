L’attenzione verso i ghiacciai alpini, simboli della purezza e della natura incontaminata, si è recentemente concentrata su un fenomeno preoccupante: la presenza di inquinanti chimici persistenti, definiti spesso “eterni” per la loro capacità di resistere alla degradazione ambientale per decenni nel Lago di Lys. Queste sostanze, note per la loro tossicità e per la tendenza a bioaccumularsi lungo la catena alimentare, non rappresentano soltanto un rischio per gli ecosistemi montani ma possono arrivare fino alle comunità umane tramite le acque di fusione che alimentano fiumi e laghi a valle.

Il recente studio condotto sul Monte Rosa mostra che anche queste altitudini non sono immuni dall’impatto umano. Il ghiacciaio del Lys, situato sul versante meridionale del massiccio, si è rivelato particolarmente vulnerabile, con concentrazioni di inquinanti paragonabili a quelle osservate in altre catene montuose mondiali, dalle Alpi svizzere alle montagne scandinave, fino alle Ande.

Le acque di fusione come specchio della contaminazione

Il processo di scioglimento dei ghiacciai, accelerato dai cambiamenti climatici, agisce da meccanismo di rilascio per questi contaminanti. Le acque di fusione, che fino a pochi decenni fa erano considerate tra le più pure del pianeta, oggi portano con sé tracce chimiche accumulate nel ghiaccio nel corso di decenni. La Valle d’Aosta, con il suo bacino del Lys, è diventata teatro di monitoraggi che cercano di quantificare questa realtà emergente.

Secondo i dati raccolti da Greenpeace Italia, le concentrazioni rilevate sono significative e indicano un livello di contaminazione simile a quello registrato in altre località alpine o montane lontane, confermando come i cosiddetti “inquinanti persistenti” non conoscano confini geografici.

Il fatto che sostanze chimiche industriali o derivanti da pesticidi possano arrivare fino ai ghiacciai dell’alta quota non sorprende più i ricercatori, ma la conferma pratica della loro presenza in luoghi così isolati resta allarmante.

Fino a oggi, la letteratura scientifica si è concentrata soprattutto su regioni alpine centrali o settentrionali, mentre l’arco alpino meridionale e i ghiacciai di Valle d’Aosta erano stati oggetto di indagini limitate. La scarsità di dati ha lasciato un vuoto di conoscenze riguardo ai rischi ambientali e sanitari associati allo scioglimento dei ghiacciai nella zona, rendendo i nuovi campionamenti particolarmente significativi.

L’intervento di Greenpeace Italia

L’organizzazione ambientalista ha portato avanti due serie di campionamenti nel 2025 sul versante meridionale del Monte Rosa, concentrandosi sul ghiacciaio del Lys e sul Lago di Lys, dove la concentrazione di contaminanti si è rivelata più alta rispetto ad altre aree circostanti. Le sostanze identificate appartengono principalmente alla categoria dei cosiddetti “inquinanti organici persistenti” (POP), chimici sintetici difficilmente degradabili che includono pesticidi storici, PCB e altri composti industriali.

I dati raccolti sono stati confrontati con altre indagini condotte in aree alpine europee e in catene montuose extraeuropee, rivelando un quadro uniforme: i ghiacciai, pur distanti dalle sorgenti di emissione, agiscono da serbatoi e trasportatori di contaminanti che rimangono attivi per decenni. Greenpeace ha confermato come la presenza di questi inquinanti in ambienti ad alta quota rappresenti un chiaro indicatore della pressione globale dell’uomo sulla natura.

Il Lago di Lys: un punto critico

Particolare attenzione è stata rivolta al Lago di Lys, situato a ridosso del ghiacciaio, dove le concentrazioni rilevate superano quelle delle acque correnti più a valle. Questo bacino funge da prima raccolta delle acque di fusione, amplificando l’effetto delle sostanze chimiche presenti. L’osservazione rivela come i laghi glaciali possano diventare indicatori sensibili dello stato di salute ambientale dei ghiacciai circostanti e offrire un segnale precoce di contaminazione per i sistemi idrici più estesi.

Il fenomeno non riguarda soltanto la Valle d’Aosta: in diverse regioni montane del mondo, laghi e bacini glaciali stanno registrando un aumento di sostanze chimiche persistenti.







L’urgenza di ulteriori studi

Nonostante l’allarme lanciato dai risultati dei campionamenti, gli studi sulla contaminazione dei ghiacciai alpini italiani restano ancora troppo pochi. La scarsità di dati compromette la possibilità di comprendere l’estensione reale del fenomeno e di valutare i potenziali effetti a lungo termine su ecosistemi e popolazioni locali.

La ricerca scientifica suggerisce che l’accumulo di POP e altre sostanze chimiche nei ghiacciai può influenzare non solo la fauna e la flora montana, ma anche la qualità dell’acqua destinata all’irrigazione, al consumo umano e alla produzione energetica. Il ghiaccio, quindi, non è più solo un indicatore di cambiamento climatico, ma diventa anche un archivio chimico della nostra impronta ecologica globale.

Gli effetti dei contaminanti persistenti sono ben documentati: accumulandosi negli organismi viventi, possono alterare il metabolismo, provocare disturbi endocrini e danneggiare la riproduzione di animali e piante. Nei laghi e nei fiumi che ricevono acque di fusione dai ghiacciai, queste sostanze si muovono lungo la catena alimentare, arrivando a concentrazioni potenzialmente rilevanti anche negli esseri umani.

In montagna, dove le comunità locali dipendono fortemente dall’acqua glacializzata per uso domestico e agricolo, la presenza di contaminanti può avere conseguenze dirette e indirette. Per questo motivo, le rilevazioni effettuate sul Monte Rosa costituiscono un monito: proteggere i ghiacciai non significa solo preservare paesaggi spettacolari, ma anche salvaguardare la sicurezza idrica e la salute pubblica.

