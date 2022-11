Lalla Romano, una vita dedicata all’arte

L’autrice riqualifica quindi il valore della memoria per chi scrive, il ricordo non è solo l’oggetto di una registrazione, ma è ciò che consente la rielaborazione del vissuto che diventa arte. Con la sua opera Lalla Romano è riuscita a mostrare che scrivere di esperienze proprie non significa essere poco fantasiosi, ma al contrario avere abbastanza fantasia per rendere i propri ricordi validi per qualunque lettore e qualunque tempo. Come afferma Montale: «Lalla Romano è uno di quegli autori che raccontano se stessi non per difetto di fantasia bensì per scrupolo di autenticità»

Le parole tra noi leggere

Lalla Romano raggiunge l’apice della sua popolarità nel 1969 quando, con Le parole tra noi leggere, libro largamente discusso per la sua originalità, vince la ventitreesima edizione del Premio Strega, presentata da Natalia Ginzburg e Vittorio Sereni. Le parole tra noi leggere è un’opera coraggiosissima, definita spesso un libro sulla maternità è in realtà molto di più: è la confessione di una donna che pubblicamente, e con un crescente senso di colpa, nega il suo istinto materno e ne ricerca le cause. L’obiettivo originario di Lalla Romano era rappresentare il figlio Piero attraverso racconti vividi, frammenti di diari, lettere. Tuttavia attraverso questa ricerca quasi archeologica nella vita del figlio l’autrice si scontra con se stessa e con la sua coscienza. Il rapporto con Piero infatti non è pacifico: i due condividono un costante astio reciproco e sono l’uno l’avversario dell’altro in contrasti che non trovano mai il modo di esprimersi completamente. Per questo Le parole tra noi leggere: le parole sono “leggere” perché non hanno peso, sono incapaci di comunicare davvero, affidate a discussioni e provocazioni passeggere, esse si perdono ancor prima di veicolare un significato, anche quando sono d’amore. Impossibile raccontare del figlio e del suo problematico stile di vita senza registrare i loro litigi e i sensi di colpa della madre che si sente costantemente responsabile per il fallimento delle grandi potenzialità del figlio. Il libro ha segnato l’epilogo del loro rapporto; Lalla Romano mettendosi a nudo nella sua coraggiosa posizione di anti-madre coinvolge il figlio Piero nella sua devozione all’autenticità. Di lui vengono raccontati, contro la sua volontà, gli aspetti più intimi e come riportato da Antonio Ria, il libro ha creato una ferita incurabile e un distacco profondo.

Ludovica Amico