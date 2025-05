Con un annuncio ufficiale diffuso nelle scorse ore, l’azienda giapponese ispace ha confermato che il proprio lander lunare Resilience ha raggiunto l’orbita lunare dopo un viaggio interplanetario durato quasi quattro mesi. Il traguardo, pianificato da tempo e raggiunto secondo la tabella di marcia, segna un momento cruciale per la missione, in attesa del delicato tentativo di allunaggio previsto per l’inizio di giugno.

Questa pietra miliare si inserisce in un contesto globale di crescente partecipazione da parte del settore privato nell’esplorazione lunare. L’arrivo in orbita lunare del lander giapponese segue infatti il successo ottenuto da altre aziende del settore, tra cui la texana Firefly Aerospace con la missione Blue Ghost e la statunitense Intuitive Machines con la sonda Odysseus.

Una traiettoria meno diretta ma più efficiente

A differenza delle missioni precedenti, che hanno optato per rotte più dirette verso la Luna, ispace ha scelto per Resilience un profilo di viaggio caratterizzato da consumi energetici ridotti. Questo ha comportato una traiettoria orbitale più lunga e complessa, ma meno dispendiosa in termini di carburante. Il lander ha eseguito un sorvolo ravvicinato della Luna già il 14 febbraio, una manovra strategica che ha permesso di ottimizzare la correzione della traiettoria e ridurre il fabbisogno propulsivo.

La filosofia alla base della missione riflette un approccio improntato alla sostenibilità e alla razionalizzazione delle risorse, due principi che ispace intende porre al centro del proprio modello operativo nel settore spaziale commerciale. L’efficienza energetica, unita alla precisione delle manovre orbitali, rappresenta infatti una componente essenziale per la competitività delle imprese nel nuovo scenario dell’economia spaziale.

Il confronto con le missioni concorrenti

Il percorso scelto da ispace si distingue in modo netto da quello intrapreso da Blue Ghost, il lander di Firefly Aerospace, partito nella medesima occasione – il 15 gennaio – a bordo dello stesso razzo vettore Falcon 9 di SpaceX. A differenza di Resilience, Blue Ghost ha adottato una traiettoria più breve, raggiungendo l’orbita lunare già il 13 febbraio e completando con successo l’allunaggio il 2 marzo. Con tale impresa, la sonda americana è divenuta il secondo veicolo spaziale privato a effettuare un atterraggio morbido sulla superficie lunare, dopo Odysseus di Intuitive Machines, protagonista di una missione storica nel febbraio 2024.

Tuttavia, il successo della missione americana non riduce la portata del risultato conseguito da ispace. L’azienda nipponica dimostra infatti la validità di una strategia alternativa, capace di garantire risultati concreti senza la necessità di soluzioni ad alto consumo. Questo approccio potrebbe rivelarsi vincente in vista di future missioni lunari a lungo termine, dove la sostenibilità e la riduzione dei costi saranno parametri decisivi.

Una tappa fondamentale per il programma lunare giapponese

L’ingresso in orbita lunare rappresenta solo uno degli snodi strategici della missione Resilience, ma è forse il più emblematico in quanto segnale tangibile dell’affermazione giapponese nel settore spaziale commerciale. Ispace, già nota per i suoi tentativi precedenti di allunaggio – tra cui il fallito tentativo della missione HAKUTO-R nel 2023 – dimostra con questa nuova impresa la propria resilienza (non a caso il nome del lander) e la capacità di apprendere da esperienze passate.

Il Giappone, attraverso iniziative pubbliche e private, sta rafforzando in modo sempre più deciso la propria presenza nello spazio cislunare. La missione di ispace si affianca così agli sforzi istituzionali della JAXA (l’Agenzia Spaziale Giapponese), che negli ultimi anni ha intensificato la cooperazione con partner internazionali come la NASA e l’ESA nel quadro del programma Artemis.

Tecnologia e ambizioni: cosa porta con sé il lander lunare Resilience

Il lander Resilience non è solo un simbolo della rinascita di ispace, ma anche un sofisticato veicolo ingegneristico. Il suo carico utile comprende strumenti scientifici e tecnologici destinati alla raccolta di dati ambientali e alla dimostrazione di tecnologie in situ. Tra gli esperimenti a bordo vi sarebbero sistemi di navigazione autonoma, sensori per l’analisi del suolo lunare e tecnologie di comunicazione avanzata, tutti elementi pensati per agevolare future missioni robotiche o con equipaggio.

In prospettiva, ispace punta a creare un’infrastruttura commerciale permanente attorno alla Luna, offrendo servizi di trasporto, logistica e supporto alle agenzie spaziali e alle aziende interessate allo sfruttamento delle risorse lunari. L’approdo del lander in orbita rappresenta dunque il primo passo concreto verso un ecosistema spaziale integrato in grado di sostenere missioni scientifiche, commerciali e industriali.

Lo scenario globale dell’esplorazione lunare privata

Il contesto in cui si inserisce la missione di Resilience è segnato da un’accelerazione della competizione nel settore dell’esplorazione spaziale privata. Dopo decenni di dominio da parte delle agenzie governative, un numero crescente di aziende sta investendo in piattaforme autonome capaci di operare in ambienti estremi come quello lunare. La riduzione dei costi di lancio, l’avvento di nuove tecnologie miniaturizzate e la crescente domanda di servizi spaziali stanno spingendo verso una vera e propria “corsa alla Luna 2.0”, nella quale il ruolo del settore privato si fa sempre più centrale.

In questo panorama, le missioni di Firefly, Intuitive Machines e ispace delineano traiettorie diverse ma complementari, ciascuna con il proprio approccio tecnico e commerciale. Se la rapidità e l’efficienza del modello americano appaiono oggi come punti di forza, il metodo giapponese, basato sulla gradualità e sul rigore, potrebbe affermarsi nel medio-lungo periodo come una soluzione più affidabile e sostenibile.







Il prossimo passo è l’allunaggio

Con l’inserimento in orbita lunare completato con successo, l’attenzione si sposta ora sull’allunaggio, previsto per i primi giorni di giugno. La manovra, considerata tra le più complesse di una missione spaziale, rappresenta un banco di prova decisivo per l’intero progetto. Il successo dell’allunaggio consoliderebbe la posizione di ispace come uno degli attori chiave del nuovo mercato lunare, aprendo la strada a ulteriori missioni nel corso del decennio.

Patricia Iori