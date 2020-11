Langur Popa… E’ la nuova specie che gli scienziati sono riusciti a descrivere. Vive nelle foreste del Myanmar, ma già si teme per la sua sopravvivenza.

E’ stata denominata Langur Popa (Trachypithecus popa) quella che per anni gli studiosi chiamavano “mystery monkey”, ad indicare un primate che vive nelle fitte foreste del Myanmar centrale. Una specie che non si era mai riusciti a rintracciare e analizzare. Oggi però, finalmente,ha un’identità.

Ma nemmeno il tempo di celebrare per bene la scoperta, che subito gli scienziati hanno chiarito che purtroppo la specie in questione rischia già l’estinzione!

Prende infatti il nome dal monte Popa, un vulcano ormai non più attivo, che ospita la popolazione più vasta identificata finora, pari a circa un centinaio di esemplari. Questo monte ospita varie altre importanti specie ed è stato, in passato, luogo di pellegrinaggio sacro da parte delle popolazioni locali.

Ad essere precisi, la nuova specie fa parte del genere Trachypithecus, noto in italiano come presbite o langur. Sono animali diurni che vivono sui rami degli alberi e si nutrono delle loro foglie. Il Langur Popa si caratterizza per il muso simile a una maschera, incorniciato da una criniera grigia.

I ricercatori hanno conteggiato circa 200-250 esemplari. Vivono in quattro popolazioni isolate: questo suggerisce che sia effettivamente minacciato da estinzione, anche perché la zona è soggetta a frequenti spedizioni di caccia.

La differenza con le altre specie di primati che si trovano nell’area è nella colorazione della pelliccia. Oltre ad altre caratteristiche morfologiche, tra cui la lunghezza della coda e le dimensioni del cranio. Inoltre, a confermare la specificità, arrivano anche gli studi genetici di alcuni campioni fecali (prelevati in natura nella zona interessata) e di tessuto (prelevati dall’esemplare invece conservato nel museo) che gli stessi ricercatori hanno realizzato. Studi che hanno indicato che il Trachypithecus popa si è separato da altre specie note all’incirca 1 milione di anni fa.

Il Trachypithecus è noto anche con il nome di presbite o con quello indonesiano di lutung. E’ un genere di scimmia erbivora del Vecchio Mondo diffusa soprattutto nell’Asia sudorientale, in India e in Sri Lanka. Il genere contiene una ventina di specie ed è quello più geograficamente disperso rispetto agli altri generi di colobini asiatici.

Langur Popa: appena scoperta ma già a rischio estinzione

Tramite una nota, però, i ricercatori mettono bene in chiaro che in natura vivono appena 250 esemplari di Langur Popa, suddivisi in quattro subpopolazioni isolate tra loro. Raccomandano, quindi, di classificarli come “in pericolo critico”. A minacciare la loro sopravvivenza sono soprattutto la caccia e la perdita di habitat. In entrambi i casi, dunque, la responsabilità è dell’uomo.