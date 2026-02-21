Una civiltà ancora tutta da scoprire

Mentre l’Egitto si prepara a vivere una nuova edizione della Biennale di Alessandria, dando spazio agli artisti contemporanei, in Italia e in Europa si omaggia la beltà dell’antica civiltà egizia.

Negli ultimi anni il patrimonio archeologico, storico e artistico dell’antico Egitto è stato messo in luce con iniziative culturali che invitano visitatori italiani e stranieri a riscoprirne la bellezza.

La cultura Egizia da Roma a Trieste

Fino al 3 Maggio 2026 proseguirà la mostra ospitata nella Scuderia del Quirinale dedicata ai “ Tesori dei Faraoni ”. Il fascino della civiltà egizia sarà rievocato attraverso oltre 100 reperti esposti provenienti da tutto il mondo. I visitatori avranno poi modo di immergersi nella civiltà dei faraoni con un percorso ad hoc, studiato per approfondire tanto i riti sacri quanto le abitudini afferenti alla vita quotidiana.

Da Marzo a Giugno 2026, invece, anche Trieste si prepara ad accogliere la ricca collezione Egizia dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo nel parco museale di Miramare. La mostra ospiterà oltre 2000 reperti dell’imperatore del Sacro Romano Impero, ma anche una parte della collezione del Museo Egizio di Torino.

Le mostre internazionali dedicate all’antico Egitto

Anche l’Europa continua a guardare alla storia di questa civiltà con ammirazione e curiosità. Una delle mostre permanenti dedicate più importanti degli ultimi anni e ancora in auge è quella visitabile al Neues Museum di Berlino. Qui la Collezione dei Papiri ed il busto perfettamente conservato della regina Nefertiti sono tra le attrazioni principali della mostra.

Non c’è da stupirsi, allora, se anche al Rijksmuseum van Oudheden nei Paesi Bassi fino al 15 Marzo 2026 sarà possibile visionare sarcofagi, gioielli, mummie di animali, papiri e manufatti afferenti alla civiltà dei faraoni.

L’antico Egitto tra cinema e intrattenimento moderno

Il fascino dell’antico Egitto continua a vivere anche nel linguaggio cinematografico contemporaneo. Basti pensare al successo di pellicole come La Mummia (1999) e dei suoi sequel, che hanno riportato al centro dell’immaginario collettivo mummie, templi, maledizioni e antichi rituali. Più recentemente, anche produzioni come Assassinio sul Nilo hanno contribuito a rinnovare l’interesse per l’Egitto, mescolando mistero e ambientazioni iconiche lungo il fiume sacro della civiltà faraonica.

Questo patrimonio simbolico non si è fermato al grande schermo, ma ha trovato nuova espressione anche nel mondo dell’intrattenimento digitale. Un esempio emblematico è rappresentato da titoli ludici come Book of Ra ispirato al leggendario Libro dei Morti, che ripropone divinità, geroglifici e iconografie egizie, dimostrando come il mito dei faraoni continui a rinnovarsi e a dialogare con il pubblico contemporaneo.

Insomma, in un’epoca in cui è sempre più difficile sorprendersi, permane il desiderio di volgere lo sguardo ad una civiltà millenaria straordinariamente all’avanguardia e con ancora molti misteri da svelare.