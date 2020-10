L’app che misura l’impronta climatica del carrello della spesa

L’intento di ridurre il consumo di carne e latticini è una decisione perfettamente in linea con le linee guida rilasciate dal Summary report della EAT-Lancet Commission per soddisfare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’ONU. La commissione raccomanda infatti di ridurre del 50% il consumo di carne in favore di una dieta più ricca di vegetali. Per raggiungere quelli che sono anche gli obiettivi dell’Accordo di Parigi l’impronta climatica di una persona dovrebbe aggirarsi attorno alle 3,1 libbre al giorno.

Lo sviluppo del tracker ha richiesto un anno di lavoro e le sue misurazioni restano comunque approssimative. Data la mole di prodotti disponibili, per alcuni è stato necessario utilizzare valori di riferimento approssimativi, tenendo conto l’irrilevanza delle possibili variazioni di produzioni. Anche la misurazione della carne segue valori standard indipendentemente dal metodo di allevamento.

L’accoglienza tra i fornitori di carne e latticini non è stata omogenea. Molti temono per la riduzione delle vendite mentre altri son favorevoli ad una maggiore trasparenza in favore di scelte più verdi ai consumatori. Comunque da sola la modifica delle pratiche di allevamento per minimizzare i consumi non basterebbe per prevenire gli effetti del surriscaldamento globale.

Strumenti come questo possono renderci consapevoli degli effetti climatici che hanno tutte le nostre scelte, e spingerci a piccoli cambi di abitudini verso uno stile di vita ecosostenibile. Siamo ancora in tempo per salvare le generazioni future dalla sofferenza di affrontare da soli un problema causato dalla nostra pigrizia.

Valeria Zoppo