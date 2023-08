L’Arabia Saudita e il calcio: polemiche e dilemmi etici nel trasferimento di Jordan Henderson

Posted on

Jordan Henderson, il noto centrocampista britannico, ex bandiera del Liverpool e della nazionale inglese, ha accettato l’offerta del club saudita Al-Ettifaq, allenato dall’ex compagno di squadra Steven Gerrard, con un contratto da cifre straordinarie. La sua decisione ha sollevato interrogativi riguardo ai valori che Henderson ha sempre difeso e la scelta di trasferirsi in un paese noto per la sua forte repressione nei confronti delle persone LGBTQ+. La vicenda di Jordan Henderson rappresenta un caso emblematico che solleva questioni etiche nel calcio moderno.

La stagione estiva del calcio nel 2023 sarà ricordata per l’ingresso dell’Arabia Saudita nell’industria del pallone, acquistando calciatori a prezzi stratosferici da ogni campionato. Cristiano Ronaldo è stato il primo grande nome a trasferirsi un anno fa, aprendo la strada a molti altri colleghi attratti dai petroldollari sauditi. L’obiettivo dell’Arabia è puntare ai mondiali del 2034, con un fondo sovrano di oltre 2 miliardi di dollari appositamente stanziato per plasmare una Lega araba competitiva con i tradizionali campionati europei.

Tuttavia, il mercato dei trasferimenti sauditi ha attirato critiche e controversie. La scelta di puntare su calciatori già affermati, ma soprattutto su giovani talenti, offrendo loro contratti dai guadagni inimmaginabili altrove, ha sollevato interrogativi sulla sostenibilità e l’equità di tali operazioni. L’obiettivo ambizioso dell’Arabia Saudita di competere con i principali campionati europei sembra passare attraverso un’offerta economica che mette in secondo piano la considerazione del progetto sportivo e della costruzione di squadre competitive.

Tra i calciatori che hanno attirato l’attenzione, c’è Jordan Henderson, centrocampista britannico di 33 anni, bandiera del Liverpool e della nazionale inglese. Il giocatore avrebbe accettato l’offerta del club saudita Al-Ettifaq, allenato dall’ex compagno di squadra Steven Gerrard, con un contratto da 35 milioni di sterline all’anno. La notizia del trasferimento ha suscitato scalpore soprattutto in Inghilterra, dove Henderson è stato un punto di riferimento nel mondo del calcio e un simbolo di impegno sociale.

La decisione di Henderson ha suscitato polemiche a causa del suo impegno passato a favore dei diritti LGBTQ+. Durante la sua permanenza in Inghilterra, ha sostenuto attivamente la causa della comunità LGBTQ+, indossando la fascia da capitano arcobaleno. Tuttavia, la forte repressione saudita nei confronti delle persone non eterosessuali ha fatto sorgere dubbi riguardo alla sua scelta di trasferirsi in Arabia Saudita.

Il club Al-Ettifaq ha alimentato ulteriormente la controversia presentando Henderson ai nuovi tifosi con immagini in bianco e nero, censurando ogni riferimento alla fascia arcobaleno. Questo gesto ha sollevato interrogativi sul rispetto della libertà di espressione e dei diritti umani all’interno del calcio saudita.

La scelta di Henderson rappresenta un dilemma etico per il calciatore, che sembra dover bilanciare il desiderio di nuove opportunità e ricchezza con il suo impegno a favore dei diritti LGBTQ+. Allo stesso tempo, la situazione ha generato discussioni nel mondo del calcio riguardo alla responsabilità dei calciatori nell’accettare offerte da Paesi con problemi legati ai diritti umani e alla libertà di espressione.

La vicenda di Jordan Henderson riflette la complessità delle dinamiche di potere e valori nel calcio moderno, sollevando interrogativi sulla coerenza tra i principi che un calciatore difende e le scelte che compie nella propria carriera. La discussione resta aperta e continua a suscitare dibattiti nel mondo del calcio e oltre.