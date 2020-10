L’arbitro norvegese Harald ha annunciato al mondo la sua omosessualità

Dopo aver arbitrato una partita nella quale sono stati fatti alcuni commenti omofobi, l’arbitro norvegese Tom Harald ha annunciato al mondo la sua omosessualità. In particolare, qualche giorno fa, in una partita del campionato norvegese fra Valerenga e Kristiansund è stato pronunciato l’insulto “Finocchio” dall’attaccante Flamur Kastrati. Quest’ultimo sarà multato dal suo club e ha dovuto scusarsi per il fatto indirizzato all’allenatore avversario Dag-Eilev Fagermo.