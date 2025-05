L’arrivo degli Afrikaner negli Stati Uniti, accolti come rifugiati grazie a un ordine esecutivo dell’ex presidente Donald Trump, ha scatenato un’ondata di critiche e tensioni diplomatiche. Mentre da Washington si parla di protezione da una presunta persecuzione, da Pretoria si respinge con forza qualsiasi accusa di razzismo verso i bianchi.

Un’accelerazione sospetta dell’accoglienza degli Afrikaner negli Stati Uniti

In tempi normali, il processo per ottenere asilo negli Stati Uniti può durare anni, ma per gli afrikaner la burocrazia è stata sorprendentemente rapida: in appena tre mesi dal decreto presidenziale il primo gruppo ha già messo piede su suolo americano. L’accelerazione nelle procedure di accoglienza degli Afrikaner negli Stati Uniti è stato giudicato da molti attivisti e organizzazioni umanitarie come un abuso strumentale del sistema d’asilo, ideato per salvaguardare le popolazioni più vulnerabili, spesso vittime di guerre o repressioni sistemiche.

L’ex presidente Trump ha giustificato l’iniziativa affermando che i bianchi in Sudafrica subiscono violenze mirate e l’esproprio delle terre agricole, parlando apertamente di “genocidio”. Tuttavia, queste affermazioni non sono mai state supportate da prove concrete. Le parole di Trump si inseriscono in una più ampia retorica dell’estrema destra statunitense e globale, che da anni alimenta la narrativa di una “persecuzione dei bianchi” in Sudafrica.

Le reazioni da Pretoria

La risposta del governo sudafricano non si è fatta attendere. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Chrispin Phiri, ha ribadito con fermezza che dietro all’arrivo degli Afrikaner negli Stati Uniti non si cela alcuna persecuzione contro i bianchi nel paese e ha definito la decisione statunitense “una distorsione della realtà con chiari scopi politici”. Tuttavia, Pretoria ha scelto di non bloccare la partenza degli afrikaner, evitando così un confronto diretto.

Disuguaglianze radicate: chi sono gli Afrikaner?

Nonostante la fine dell’apartheid nel 1994, le ferite del passato sono tutt’altro che sanate. La minoranza bianca, composta in gran parte da afrikaner, controlla ancora oggi una fetta sproporzionata della ricchezza del paese. Secondo diverse fonti, i bianchi – pur essendo circa il 7% della popolazione – possiedono circa il 75% delle terre private e godono di un reddito medio venti volte superiore rispetto ai neri. Il tasso di disoccupazione tra i bianchi è inferiore al 10%, mentre tra i neri supera il 33%.

Gli afrikaner discendono principalmente dai coloni olandesi giunti nel XVII secolo, e in misura minore da ugonotti francesi e tedeschi. Hanno mantenuto per secoli il controllo politico ed economico del Sudafrica, istituendo nel 1948 il regime dell’apartheid, che ha legalizzato la segregazione razziale fino agli anni ’90. Anche dopo la transizione democratica, molti afrikaner conservano ampie proprietà agricole e mantengono una forte identità culturale legata alla lingua afrikaans.







La questione della riforma agraria

Nel tentativo di correggere le enormi disparità ereditate dal passato, il governo sudafricano ha promosso negli ultimi anni alcune riforme agrarie. Una legge approvata nel gennaio scorso consente l’esproprio senza indennizzo di terreni in determinate condizioni e nell’interesse pubblico. Questa misura, considerata da alcuni come un atto necessario di giustizia storica, è stata invece bollata da Washington come un attacco ai diritti dei proprietari bianchi.

L’iniziativa americana dell’accoglienza degli afrikaners negli Stati Uniti ha aggravato le relazioni già tese tra i due Paesi. A febbraio, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha disertato un vertice del G20 a Johannesburg, e nel mese successivo l’ambasciatore sudafricano è stato espulso da Washington. Inoltre, gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti economici al paese, ufficialmente per protestare contro la politica agraria e la posizione di Pretoria nei confronti di Israele.

Le critiche all’amministrazione americana

L’accoglienza degli afrikaner negli Stati Uniti appare ancor più controversa se paragonata alla chiusura quasi totale dell’America trumpiana verso rifugiati provenienti da paesi devastati da guerre o regimi autoritari, come Afghanistan, Siria o Sudan. È difficile non leggere in questa disparità di trattamento un elemento razziale e politico: mentre i rifugiati di pelle scura venivano respinti, ai bianchi afrikaner è stato offerto un accesso privilegiato.

Secondo molti analisti, la storia della “persecuzione dei bianchi” è alimentata soprattutto da ambienti ultraconservatori, sia in Sudafrica sia negli Stati Uniti. Elon Musk, imprenditore sudafricano e alleato politico di Trump, ha rilanciato queste teorie, rafforzando una narrativa che trova ampio seguito nelle comunità online di estrema destra. Tuttavia, anche tra gli stessi afrikaner non mancano le voci critiche: alcuni attivisti locali hanno affermato che sarebbe stato preferibile ricevere supporto per migliorare le condizioni di vita in patria, piuttosto che incentivare l’emigrazione.

Lucrezia Agliani