L’arte intuitiva e intessuta di Lilian Martinez

Lilian Martinez con le sue opere abbraccia la piattezza e la semplicità, nutre un profondo amore per Los Angeles tanto che è splendidamente intessuto nel suo account Instagram. Nata nel 1986 a Chicago, Illinois, Lilian Martinez vive e lavora a Los Angeles, in California. Il suo occhio pittorico riduce una scena a una selezione critica di soggetti, e quindi riduce quei soggetti alle loro forme, linee e colori più elementari.

Ha studiato fotografia anche se non ha mai desiderato realmente controllare la prospettiva, la scala, con la macchina fotografica. Una volta passata alla pittura, ha scoperto che un’immagine poteva essere qualunque cosa volesse. Ha così iniziato a creare scene oniriche che celebrano comfort, bellezza e umorismo, attraverso colori vibranti, forme semplici e argomenti facilmente riconoscibili.

La natura istintiva e gestuale del lavoro di Lilian Martinez si riferisce alle tecniche fauviste. I suoi pezzi evocano le opere di Matisse e di Gauguin . Sebbene semplicistici, i suoi disegni non sono superficiali. I suoi tessuti sono macchiati di perplessità: un’energia gioiosa e libera che potresti trovare nei ritagli di Matisse o nel paesaggio di Henry Moore ha ispirato i nudi.









Ha conseguito la laurea in fotografia presso la School of the Art Institute di Chicago . È la fondatrice di BFGF, un brand d’arte che lavora con le versioni stampate digitalmente delle sue opere d’arte. Ha esposto i suoi lavori in tutta Los Angeles, di recente con ltd los angeles, Carlos Queso Gallery e Wayside Gallery.

Lilian Martinez fondatore di BFGF

BFGF è il marchio d’arte creato dalla stessa artista Lilian Martinez, lavora con tessuti e fibre naturali stampati digitalmente. E’ principalmente ispirata da Henri Matisse, internet, da esperienze trascendenti e dal deserto. Realizza pere piuttosto singolari e lei stessa commenta: “Faccio cose fantastiche e bizzarre! L’artigianato è molto importante per me; è l’unico modo in cui posso riconciliare introducendo più cose e oggetti nel mondo.

Ha colto l’importanza dei social nell’attuale contesto, infatti instagram è ‘il suo spazio curatoriale’ per i suoi tessuti e le sue ceramiche. Lo scopo della sua arte è quello di esaltare internet, pop star e la brand identity. Ha un debole per l’estetica della California del Sud, descrive la flora del deserto imbrattata con l’iconografia della cultura pop e spesso i suoi tessuti sono incentrati su motivi abietti.









Tanto è vero che raccogliendo le immagini dalla cultura pop, dalla storia dell’arte e dalla natura, Lilian Martinez realizza opere con un ‘ contenuto’ generalmente composto da una fusione di simboli facilmente riconoscibili. Ad esempio il logo Nike, Drake e personaggi dei Simpson, ognuno dei quali è stato dosato con esuberanza con la California e le icone presenti in natura.

Felicia Bruscino