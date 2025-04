Il 10 aprile 1919, presso l’hacienda di Chinameca, si spegneva una delle figure più carismatiche e combattive della rivoluzione messicana: Emiliano Zapata. Vittima di un agguato ordito da chi temeva la forza del suo pensiero e la determinazione della sua lotta, il leader contadino venne tradito e colpito a morte, lasciando un vuoto profondo nei cuori dei suoi sostenitori e nella storia del Messico.

Figura centrale della rivoluzione messicana, Emiliano Zapata rappresenta uno dei volti più autentici della resistenza popolare contro l’oppressione. Nato in una società profondamente ingiusta, divenne la voce e la speranza dei contadini senza terra, trasformando la lotta per la sopravvivenza in un progetto politico radicale.

Una rivoluzione per i campesinos

Emiliano Zapata, anche noto alla storia come il Caudillo del Sud, aveva fatto della redistribuzione delle terre la sua missione. Dopo la rinuncia del dittatore Porfirio Díaz nel 1911, il rivoluzionario del sud non depose le armi. Anzi, si scagliò contro Francisco Madero, accusato di aver tradito le promesse fatte ai contadini. Fu allora che venne stilato il celebre Plan de Ayala, il manifesto che sanciva il tradimento di Madero e invocava il ritorno delle terre alle comunità indigene e contadine.

Dal 1910 al 1920 in Messico si scatenò una violenta guerra civile, che vide scontrarsi le forze del Presidente Díaz, l’esercito del Partito Costituzionalista e l’esercito di Liberazione del Sud, guidato proprio da Zapata. Durante lo scontro tra Díaz e Madero, suo antagonista politico e rappresentante del Partito Costituzionalista, la guerra civile si amplificò. Zapata si trovò infatti a combattere anche contro la fazione di Madero, principalmente composta da contadini borghesi.

Il motto “Tierra y libertad” divenne il grido di battaglia del suo Ejército Libertador del Sur, composto da piccole unità mobili che praticavano la guerriglia contro i governi centrali. Zapata non si piegò mai alle seduzioni del potere: quando ebbe l’occasione di occupare la poltrona presidenziale, la rifiutò, dichiarando che non combatteva per il potere, ma per la giustizia sociale.

Emiliano Zapata è riconosciuta come una delle figure più importanti, rivoluzionarie e storiche della rivoluzione messicana, ancora oggi figura memorabile e d’esempio per le pratiche rivoluzionarie ed autonome del Messico. Ancora oggi, specialmente presso le comunità indigene, lo zapatismo è la prassi politica e rivoluzionaria che si propone di combattere il sistema capitalista e neoliberista.

Il sogno della Comune di Morelos

Nel 1915, nel pieno della rivoluzione, Emiliano Zapata riuscì a dar vita a un modello alternativo di società: la Comune di Morelos. In quel territorio finalmente libero dalle haciendas, i suoi uomini restituirono le terre alle comunità locali, riorganizzarono la produzione agricola e promulgarono leggi basate sull’autogoverno dei pueblos. L’esperimento, ispirato a ideali di equità e solidarietà, attirò l’interesse di artisti e intellettuali della capitale, che accorsero a sostenere l’impresa.

Il suo più grande motto, che vive ancora nelle lotte degli zapatisti, è “la terra è di chi la lavora”: fino alla fine, Zapata rifiutò infatti di accedere a qualsiasi carica istituzionale, poiché il suo unico obiettivo era quello di riportare in auge la redistribuzione delle terre per tutti coloro che la lavoravano, attraverso la pratica della rivoluzione.

Tuttavia, il movimento zapatista fu minato dalle divisioni interne alla rivoluzione e dall’opposizione di Venustiano Carranza, che rappresentava l’élite agraria del nord. Dopo una serie di scontri armati, Zapata fu infine attirato con l’inganno in un’imboscata e assassinato il 10 aprile 1919.

Alle radici della ribellione: la gioventù di Emiliano Zapata

Ma per comprendere davvero la portata del suo impegno, bisogna tornare alla sua giovinezza. Nato nel 1879 ad Anenecuilco, nel cuore dello stato di Morelos, Emiliano Zapata crebbe in una comunità agricola antica e fiera. Figlio di piccoli proprietari terrieri, vide la sua famiglia travolta dall’espansione delle haciendas, le grandi tenute che, con il favore del regime di Díaz, sottraevano le terre comunali ai contadini.

La leggenda vuole che a soli nove anni, dopo aver assistito al pianto impotente del padre per la perdita del proprio frutteto, Zapata gli promise che un giorno avrebbe lottato per riottenere quelle terre. Una promessa che avrebbe mantenuto a costo della vita.

Durante il Porfiriato, il Messico si modernizzava, ma al prezzo di una crescente ingiustizia. I latifondisti, legati al regime, consolidavano il loro dominio approfittando di leggi favorevoli e tribunali compiacenti. Le comunità indigene, come quella di Zapata, venivano sfrattate o costrette a lavorare come peones nei campi di canna da zucchero, coltura dominante a Morelos sin dal tempo della conquista spagnola.

L’equilibrio secolare tra le haciendas e i villaggi si spezzò. I contadini, privati delle loro fonti di sussistenza, iniziarono a ribellarsi. Emiliano, mulattiere e domatore di cavalli, conobbe in quegli anni due figure fondamentali: Pablo Torres Burgos e Otilio Montaño, due maestri che lo introdussero alla cultura politica e gli fecero leggere scritti rivoluzionari. Grazie a loro, la sua coscienza si affinò, e ben presto divenne un punto di riferimento per la sua comunità.







Dall’impegno locale alla rivoluzione nazionale

Nel 1909, Emiliano Zapata venne eletto sindaco di Anenecuilco. Tentò inizialmente la via legale per restituire le terre al suo villaggio, ma si scontrò con l’arroganza dei nuovi padroni. L’elezione pilotata del governatore Pablo Escandón, un rampollo dell’élite che derideva i contadini suggerendo loro di coltivare nei vasi, fu la goccia che fece traboccare il vaso.

Nel 1910, quando Francisco Madero lanciò la rivoluzione contro la settima rielezione di Díaz, Zapata colse l’occasione. Dopo la morte del suo mentore Torres Burgos, assunse la guida delle truppe contadine del Sud. La sua popolarità crebbe rapidamente: le sue truppe occuparono terre, combatterono eserciti e sostennero l’idea di una rivoluzione autentica, popolare e indigena.

Un simbolo eterno di resistenza nel Messico di oggi e di allora

Emiliano Zapata non è solo un personaggio storico, ma un’icona senza tempo. Il suo volto fiero, in sella a un cavallo, continua a campeggiare nei murales, nelle piazze e nei cortei del Messico. La sua figura è riemersa nei decenni successivi, soprattutto a partire dalla fine del XX secolo, con il movimento zapatista dell’EZLN nel Chiapas, che ne ha ereditato il nome e l’ideale di giustizia per gli ultimi.

Durante la rivolta del 1994 in Chiapas, portato avanti dall’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale, ci fu un chiaro collegamento storico alla rivoluzione contadina del 1911. L’EZLN si è riappropriata delle idee zapatiste, declinandole anche in uno scenario più moderno, per fondare le basi di una rivoluzione contro un sistema neoliberale ed globalizzato. Emiliano Zapata vive anche nella resistenza delle comunità indigene, nelle pratiche di lotta femministe, nelle riforme agrarie, nei diritti dei contadini messicani e nelle resistenza ambientale.

Emiliano Zapata ha combattuto contro un sistema ingiusto, con l’unico scopo di restituire dignità ai campesinos. Non cercava onori né ricchezze, ma un pezzo di terra per ogni contadino. Per questo, anche se assassinato, non è mai stato sconfitto.

Lucrezia Agliani