Latifa chiamò la fondatrice di Detained in Dubai per chiedere aiuto, mentre un commando assaltava lo yacht.

La principessa, figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, cercò di scappare da Dubai già nel 2002, ma venne fermata alla frontiera con l’Oman e riportata a casa. L’ultimo tentavo di fuga risale allo scorso febbraio: riuscì a lasciare il Paese e a raggiungere l’amico Hervé Jaubert, ex spia dei servizi segreti francesi e protagonista nel 2009 di un’evasione proprio da Dubai.

Latifa venne ospitata sullo yacht battente bandiera americana, il Nostromo. L’imbarcazione apparteneva a Jaubert e a bordo si trovava anche la più fidata amica della ragazza, Tiina Jauhiaien. I tre si diressero verso le acque internazionali dell’India, da dove Latifa sperava di raggiungere gli Stati Uniti.

Davanti a Goa però lo yacht venne intercettato prima dalla Guardia costiera indiana e poi abbordato da due imbarcazioni veloci. L’amica di Latifa dichiarò che gli otto uomini che salirono sullo yacht erano armati e vestiti di nero. I tre protagonisti della vicenda il 4 marzo vennero quindi riportati a Dubai. Giunti negli Emirati i due amici della principessa furono interrogati. Tiina venne rilasciata 17 giorni dopo ed espulsa verso la Finlandia, dove denunciò di essere stata percossa.

Radha Stirling, fondatrice dell’associazione per i diritti umani Detained in Dubai, ha raccontato al quotidiano Il Giornale che stavano cercando di capire cosa fosse successo alla principessa e che erano molto preoccupati. Un’altra testimonianza arriva da Stefania Martinengo, ex campionessa mondiale di paracadutismo, che insegnò per diverso tempo questa disciplina alla principessa ribelle.

L’atleta ha riferito a Il Giornale:

“Fino a poco tempo fa non sapevo di ciò che stava subendo spiega, ma di recente abbiamo parlato di un progetto da fare insieme. Mi ha chiamata più volte e mi ha detto che la situazione stava per cambiare. Mi ha raccontato le ragioni per cui non poteva lasciare Dubai. Alla sorella maggiore, mi disse, era capitato a 19 anni di tentare di scappare da Londra. Dopo due mesi l’hanno presa e riportata in Patria dove tuttora sarebbe in detenzione e drogata. Siamo molto preoccupati riguardo alla sua sorte e vorremmo che ci fossero date le dovute risposte.”

Qualche tempo dopo quello che sembrava un vero e proprio rapimento, è comparso un video della ragazza su YouTube. Quest’ultimo è stato registrato prima della scomparsa di Latifa. Nel filmato la ragazza spiegava come a suo padre interessasse solo la sua reputazione. Latifa ci dice: “Se state guardando questo video non è una cosa così bella. O sono morta o sono in una situazione molto, molto, molto brutta“.

La ragazza sostiene di aver passato in prigione un lungo periodo dopo il primo tentativo di fuga da Dubai. Di quegli anni racconta: “Era una tortura costante. Anche quando non mi picchiavano fisicamente, mi torturavano. Ero in isolamento e non c’erano finestre e non c’era luce“.

Tiina Jauhiaien racconta così del commando che assaltò lo yacht: “Loro mi stavano dicendo di chiudere gli occhi sennò mi avrebbero sparato proprio lì. Dissero fai il tuo ultimo respiro adesso.” Sulla principessa ribelle racconta: “Stava scalciando e urlando, stava combattendo per la sua vita“. Secondo Northern.com, Hervé Jaubert ha raccontato: “Quando ci hanno attaccato è stato brutale. Mi hanno colpito, il sangue mi usciva dalla testa“.

Il Daily Mail riporta l’intervista rilasciata da Radha Stirling al programma 60 minuti: “Latifa mi ha chiamato e ha detto che poteva sentire degli spari e mi ha chiesto aiuto, è stato molto preoccupante“. L’attivista continua dicendo: “Credo fermamente che, senza la copertura mediatica della stampa, senza i riflettori puntati su questo caso, sarebbero già stati uccisi o certamente sarebbero rimasti nella prigione segreta“. L’avvocato per i diritti umani David Haigh si occupa del caso e anche lui ha subito torture a Dubai. L’uomo racconta che anni prima, a causa di una disputa finanziaria, gli era stata data più volte la scossa elettrica e venne picchiato duramente, ma in seguito venne prosciolto.

Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il cui passatempo preferito è la poesia e che intraprende relazioni internazionali con tantissimi Paesi occidentali, sarà veramente un progressista o è un lupo travestito da agnello come Mohammed Bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita?

