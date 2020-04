L’augurio di buona Pasqua va a tutti coloro che oggi sono meno fortunati di noi

Ciao, sono Marco, e dal 10 marzo non uso la lavatrice. No, non ho deciso di sciacquare i panni al fiume per amore del pianeta. Sì è rotta, la bastarda.

Nel frattempo mi ha lasciato anche il forno. E il termostato della caldaia.

Ma soprattutto da ieri mi piove in casa. Come? C’è bel tempo? Sì. Ma da ieri sera tutto ciò che sgocciola lo fa nella mia sala. Nel mio studio, che poi è più che altro il deposito delle cose inutili. E sì, in camera da letto. Come? Sì, sul letto proprio. In una posizione per cui ti svegli con una goccia in fronte, all’improvviso, nel cuore della notte. In tempi normali avrei considerato l’iscrizione al campionato europeo della sfiga. Roba che in altri momenti avrei bestemmiato tutti i santi del calendario.

A ben vedere nell’elenco dei numeri della protezione civile ho anche lasciato due persone che conoscevo nella lista ‘decessi’. E diverse altre non stanno niente bene.

Eppure.

Ho un lavoro, che posso fare comodamente da casa, anche se piove dentro, come in via dei matti numero zero. Un lavoro che mi dà uno stipendio. E già, ho una casa dove vivere. Ho cibo in abbondanza. Ho una dozzina di canali per informarmi e informare. E soprattutto sto bene.

Penso invece di continuo a chi lavora 24/7 per salvare vite umane. A chi si fa un mazzo così per far arrivare al supermercato quello che serve per sfamarsi. A chi non ha più un lavoro. A chi non mette insieme il pranzo con la cena. A chi non ha un tetto. A chi ce l’ha, ma lo divide con un marito che non fa che alzare le mani. Penso a chi ogni giorno si sacrifica per far funzionare quello che resta in questo sovrumano silenzio. Penso a chi ha perso i suoi cari senza un saluto. Penso a chi li sa in terapia intensiva e soffre solo nel deserto di un appartamento.

le parole che mio padre, malato terminale di cancro al pancreas, disse a una vicina di casa che gli chiedeva come stava: "Cosa vuoi, Lucia, ogni giorno è un regalo". Mai come oggi quelle parole hanno un senso. Mai come oggi mi restituiscono una misura del mondo.

Così, il mio augurio di buona Pasqua va a tutti coloro che oggi sono meno fortunati di me. A tutti coloro che mettono in gioco la loro vita per farci stare al sicuro.

E fanculo la lavatrice e il cielo che piove nella mia stanza. Sono solo cose.

Marco Cattaneo