Laura Petrolito, ritrovato il suo corpo senza vita.Il compagno confessa

Laura Petrolito, ventenne e madre di due bambini, è stata uccisa con numerose coltellate e subito dopo il suo corpo è stato nascosto dentro a un pozzo, nelle campagne di Canicattini Bagni, a Siracusa.









Il compagno della ragazza, Paolo Cugno, ha confessato di essere l’autore dell’omicidio ma solo dopo essere stato pressato dai Carabinieri, durante un lunghissimo interrogatorio. Il giovane, in seguito, avrebbe anche indicato la zona in cui ha nascosto l’arma del delitto.

Le dinamiche dell’omicidio sono da pelle d’oca: Cugno non è riuscito a gettare il corpo di Laura sino in fondo al pozzo perché rimasto incastrato fra le lamiere così si è trvoato costretto a schiacciare il coperchio.

Laura Petrolito e Paolo Cugno erano diventati da poco genitori: la vittima infatti aveva dato alla luce, appena otto mesi fa, una bambina. Inoltre la Petrolito, aveva avuto un altro figlio da una precedente relazione, un maschietto di tre anni.









Una famiglia distrutta ma soprattutto Cugno con la sua vile azione, ha imposto un destino a questi due bambini che Laura Petrolito aveva cercato con tutte le sue forze di evitare. La sua adolescenza infatti, è stata segnata dall’abbandono della madre e a spiegare i numerosi passi avanti compiuti da Laura, nonostante il dolore per l’abbandono, è il sindaco Marilena Miceli: “Per molti anni sono stata assessora ai Servizi sociali del Comune e ho seguito Laura da vicino. Per me lei è parte della nostra grande famiglia, è una ragazzina dolcissima che nonostante le vicissitudini familiari ha sempre mostrato forza e sorriso. Siamo riusciti a crescerla con amore e ha imparato anche a fare la mamma, sotto le nostre cure e della famiglia del giovane papà”.









Nonostante i numerosi sforzi, Laura Petrolito non ha avuto la possibilità di creare quella famiglia solida che tanto desiderava per i suoi figli, spinta soprattutto dal ricordo di tutte le mancanze che da piccola aveva dovuto vivere. Tutto questo era vissuto dalla ragazza come una colpa tanto che tramite i suoi profili social chiedeva di non essere giudicata, forse, per non fare vivere ai suoi figli il peso delle dicerie, dei pettegolezzi che tanto l’avevano ferita quando era poco più che una bambina.

Uno degli ultimi post condivisi dalla ragazza, recita: “Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere metti le mie scarpe… vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate… cadi dove son caduto io e soprattutto prova a rialzarti come ho fatto io”

La relazione tra Laura e il compagno non andava bene già da tempo come testimoniano le parole di una zia della vittima: secondo la signora, infatti, Laura Petrolito era stata picchiata più volte dal compagno e nonostante questo, la ragazza non ha mai voluto presentare una denuncia formale contro Cugno.

Dorotea Di Grazia