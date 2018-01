Laureus Awards 2018: Valentino Rossi candidato. Le vittorie italiane

27 febbraio 2018: Montecarlo vedrà l’assegnazione dei Laureus Awards, premio nato nel 2000 per le eccellenze nello sport.

Le selezioni passano attraverso due giurie distinte. Una prima scrematura è operata da giornalisti, scrittori ed editori legati al mondo sportivo; successivamente, la Laureus Awards Academy (composta da ex atleti) analizza la lista e decide i nomi dei vincitori. Esistono nove categorie in totale, di cui cinque sempre assegnate dal 2000 in poi.









Il candidato italiano per il 2018

L’Italia presenta un valido candidato: Valentino Rossi, campione della Moto Gp in lizza per il premio di Ritorno dell’anno. La sua impresa riguarda il recupero da un serio infortunio. Il 31 agosto 2017, lo sportivo aveva riportato la frattura scomposta di tibia e perone; un problema che però non lo ha distolto troppo dalle gare, a cui era tornato già il 24 settembre. Rossi ha già ottenuto due Laureus Awards: nel 2006 per lo Spirito sportivo e nel 2011 sempre per il Ritorno dell’anno.

2005: Ritorno dell’anno per Alex Zanardi

Il 15 settembre 2001, in una gara del Campionato Cart, Zanardi è vittima di un grave incidente e perde entrambe le gambe. Tuttavia, l’atleta si riprende e ricomincia a gareggiare, salvo poi dedicarsi a una nuova disciplina: il paraciclismo. Una scelta che si rivela vincente: a certificarlo, fra gli altri premi, ci sono i 4 ori e i 2 argenti conquistati alle Paralimpiadi 2012 e 2016.









2006: Sport alternativo dell’anno a Angelo D’Arrigo

I Laureus Awards del 2006 premiano Angelo D’Arrigo. Uno sportivo a tutti gli effetti, dati i suoi trascorsi vincenti con parapendio e deltaplano, ma al tempo stesso qualcosa di più: era infatti studioso degli uccelli migratori, dei loro comportamenti e del loro volo. Le sue imprese straordinarie vedono il sorvolo di zone quali il Sahara e l’Everest. Un incidente aereo gli costa purtroppo la vita, il 26 marzo dello stesso anno.

2007: Squadra dell’anno alla Nazionale italiana di calcio

9 luglio 2006: l’Italia vince il Mondiale di Germania 2006. L’impresa, guidata dalla regia di Marcello Lippi, non è stata delle più semplici; non solo per gli avversari, ma anche e soprattutto per i veleni e i sospetti legati a Calciopoli. I 23 giocatori della Nazionale, compattati forse anche da quella circostanza avversa, riescono però a portare in Italia la Coppa del Mondo.









2017: Sportivo disabile dell’anno a Beatrice ‘Bebe’ Vio

I Laureus Awards celebrano un’altra esponente del movimento paralimpico italiano. A vincere l’anno scorso è stata infatti Bebe Vio, oro nelle Paralimpiadi 2016 di Rio de Janeiro. Un successo ottenuto nel fioretto femminile individuale, che porta alla prima donna italiana premiata dai Laureus Awards.

Francesco Gabriele De Vivo