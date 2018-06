Un museo interattivo che narra, attraverso un percorso suddiviso in cinque aree tematiche, la lunga storia e la passione di una celebre azienda del made in Italy. Lavazza con oltre 120 anni di storia è famosa per il suo caffè in Italia e nel mondo.

Il valore dei musei d’impresa in Italia

Aumenta dunque l’interesse di conservare e valorizzare tutto il materiale relativo alla propria storia, per differenziarsi. In particolare celebrare la storia aziendale, è sempre più ricorrente fra le imprese storiche del nostro paese, come Lavazza. In Italia sono numerose le aziende ad aver inaugurato, nel corso degli anni dei musei d’impresa. Questi diventano vere istituzioni, rivolte ai consumatori, agli stakeholders, alla collettività. Devono avere uno spazio fisico adatto all’esposizione, un personale qualificato, attività didattiche e di comunicazione. Inoltre tutti i contenuti presenti all’interno, devono manifestare un chiaro collegamento al core business aziendale. I musei d’impresa devono informare sulla storia aziendale e allo stesso tempo coinvolgere i visitatori. Il “Museo Lavazza” entra a far parte dell’associazione italiana Museimpresa, come altri musei tra cui Birra Peroni, Amarelli, Ducati. Quest’associazione nasce nel 2001, promossa da Assolombarda e Confindustria, per tenere vivo il passato imprenditoriale del nostro paese.









Il museo interattivo Lavazza

Il “Museo Lavazza” è stato inaugurato venerdì 8 giugno, in occasione del primo Festival degli Archivi storici. Progettato dallo studio internazionale di Ralph Appelbaum e situato nella Nuvola Lavazza, il nuovo centro direzionale aperto il 12 aprile. Il museo permette di intraprendere a pagamento, un percorso sensoriale-emotivo, nella cultura globale del caffè. La visita inizia con la consegna della prima tazzina da caffè intelligente. La Lavazza Cup, dotata di uno speciale sensore RFID (radio frequency identification) permette di attivare contenuti multimediali e di interagire con il sistema informatico del museo. La Scuola Holden con la supervisione di Alessandro Baricco ha curato l’operazione di scripwriting, narrazione di tutto il museo.

Ad ogni modo il percorso è suddiviso in 5 aree, che differiscono sia per l’aspetto sia per il tema. Casa Lavazza dove sono riprodotte le tappe principali dei 120 anni di storia dell’azienda. La timeline inizia con la cambiale firmata nel 1895 da Luigi Lavazza per aprire la piccola drogheria nel centro di Torino. La Fabbrica mostra ai visitatori le varie fasi di lavorazione del caffè. La Piazza è l’area che ricorda una tipica piazza italiana degli anni Sessanta, ideata per celebrare il rito del caffè. L’Atelier permette al visitatore di immergersi nella realtà di uno studio fotografico, che mostra le immagini di collaborazioni più creative di Lavazza. Qui sono presenti anche alcune postazioni per scattare foto-ricordo della visita. L’Universo offre una proiezione multimediale a 360 gradi per rivivere il mondo Lavazza.

Al termine della visita delle cinque aree tematiche, il visitatore può gustare una ricetta speciale di coffee design firmata dal Training Center Lavazza, un’autentica università del caffè. Inoltre può scegliere di acquistare simpatici gadget presso lo Store del Museo.

Alessia Primavera