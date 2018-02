Lavi spesso i capelli? Ecco prodotti giusti e consigli utili per non rovinarli

Tutti noi abbiamo piccole abitudini periodiche, nei riguardi della cura della propria persona, alle quali non rinunceremmo mai e che, a volte, identificano la nostra personalità, l’estetica ed il look. Una di queste è la cura dei capelli ed, in particolare, come e quanto li laviamo, asciughiamo o trattiamo, con permanente o colore. Non è un caso infatti, se il mercato dei prodotti per i capelli è sempre in costante crescita, proprio perché le persone prestano sempre di più attenzione alla cura e alla bellezza della propria chioma. E in questo settore molto richiesti sono anche quei prodotti per chi ha necessità di lavare spesso i propri capelli. Shampoo delicati per lavaggi frequenti realizzati appositamente per non rovinare la cute ma, al contrario, per detergere con la giusta cura ed attenzione.

Molti di noi, infatti, uomini o donne che siano, tendono a rinnovare la pulizia e l’acconciatura della propria chioma lavandola con frequenza quotidiana, soprattutto in presenza di una cute grassa o mista o per motivi di lavoro, dove spesso si ha la necessità di fare la doccia ogni giorno: pur se, in linea di massima, questa pratica è sconsigliata dai maggiori esperti, se proprio non si vuole abbandonare, è necessario, senza dubbio, utilizzare prodotti specifici per capelli proprio per tale abitudine, con una base lavante delicata, a ph neutro, che non stimoli l’attività del cuoio capelluto, detergendo in maniera leggera.

Per non seccare la capigliatura, dunque, non è necessario lavarla ogni mattina, ma è assolutamente sufficiente farlo a giorni alterni, più o meno per 3 volte alla settimana, applicando una volta ogni 7 giorni un balsamo morbido e nutriente. Nel caso in cui i capelli siano un po’ “sofferti” a causa di trattamenti come permanente e colorazione, si possono rivitalizzare con una maschera nutriente e ristrutturante, da massaggiare, lasciare agire per il tempo indicato sulla confezione (di solito 15-20 minuti) e poi sciacquare.

Un ottimo shampoo che vogliamo suggerire per lavaggi frequenti è il Kérastase spécifique shampoo bain vital dermo calm 250 ml, speciale per riequilibrare l’eccesso di sebo e per normalizzare il cuoio capelluto con tendenza misto/grassa. La particolare formula ipoallergenica, senza siliconi né solfati, decongestiona e rende i capelli luminosi e leggeri, senza mai appesantirli. Un’ottima indicazione, in caso di detersioni frequenti, è utilizzare prodotti che abbiano un minimo tenore schiumogeno, per non aggredire la struttura e, tramite il massaggio, favorire la circolazione del sangue: lo shampoo Dermo Calm di Kérastase presenta proprio questa caratteristica e, come tale, è adatto e consigliato.

E che dire del Depot n° 101, Normalizing daily shampoo 250 ml, un altro detergente delicatissimo dall’azione normalizzante, un concentrato di ben 14 olii essenziali benefici e protettivi, particolarmente adatto per lavaggi frequenti ed addirittura giornalieri. Con gli estratti di salvia ed eucalipto, protegge la cute dalle aggressioni ambientali, rinfrescandola, anche grazie alla base lavante e lenitiva.

E per non dimenticare i capelli maschili, suggeriamo un abbinamento Tigi Bed Head B 4 Men, formato da uno shampoo Clean Up Daily 250 ml, rinforzante, ideale per una frequenza costante e intensiva, che lava e rimuove impurità senza appesantire o sfibrare la cute, e si completa con il Balsamo Clean Up Peppermint 200 ml, ideale per ogni tipo di capello, rinvigorente e idratante, perfetto per un utilizzo quotidiano, grazie alla sua formula a base di menta piperita che assicura leggerezza su tutta la lunghezza del capello. Per l’uso, si consiglia di non applicare su radici o direttamente sulla cute, lasciare agire per un breve periodo (2/3 minuti al massimo) e poi risciacquare accuratamente.