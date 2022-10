Lavorare nel fitness: diventare personal trainer

Per diventare personal trainer è possibile seguire vari percorsi: non esiste una sola strada da intraprendere, anche se senza dubbio alcune soluzioni si lasciano preferire rispetto ad altre. Esiste un corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive, ad ogni modo è auspicabile integrare il percorso universitario con un corso professionale offerto da una scuola riconosciuta dal MIUR e/o dal Coni. I corsi di questo tipo di solito sono distinti in varie categorie e in livelli diversi: permettono a chi partecipa di acquisire le competenze che occorrono per diventare personal trainer .

La formazione di Accademia Italiana Personal Trainer

Un valido esempio in tal senso può essere individuato in Accademia Italiana Personal Trainer, che organizza a Milano e a Roma corsi per personal trainer, ma anche master di approfondimento dedicati a tutti coloro che desiderano seguire un percorso professionale nel mondo del fitness. I corsi vengono erogati dal vivo, ma è possibile seguirli anche in streaming; al termine si ottiene un diploma che è riconosciuto e valido in tutta Italia.

Quanto guadagna un personal trainer

Le tariffe applicate da un personal trainer sono estremamente variabili, anche in base alle necessità e alle richieste del cliente. A far lievitare i prezzi sono anche i piani alimentari, che a volte possono affiancare quelli di allenamento. Il livello di formazione del personal trainer è senza dubbio uno degli aspetti che determinano il guadagno complessivo; altre variabili che devono essere tenute in considerazione sono la fascia oraria in cui la lezione viene tenuta e il tempo necessario per preparare l’allenamento. L’ideale è proporre un prezzo che, pur considerando i vari aspetti indicati, sia il più possibile competitivo sul mercato.

Piani di allenamento personalizzati

I trainer che operano a contatto diretto con parecchi atleti, o comunque con tante persone, non possono fare a meno di studiare e di sviluppare dei piani di allenamento coerenti con le loro necessità e con le loro aspettative, tenendo conto delle caratteristiche del loro corpo e delle loro potenzialità fisiche. Ciascuna persona, in effetti, è caratterizzata da parametri morfologici ben precisi e si pone degli obiettivi specifici: ecco spiegato il motivo per il quale non è possibile predisporre dei modelli di allenamento uguali per chiunque e prestabiliti. La creazione di piani di training su misura può avvenire anche grazie app dedicate, ma nulla vieta di ricorrere ai modelli più tradizionali di schede. L’importante è che le caratteristiche dei clienti vengano annotate con attenzione e precisione: gli obiettivi che il soggetto si propone di conseguire, la disponibilità di allenamento, lo stile di vita, le eventuali patologie presenti, e così via. Questa è la strada da seguire per dare vita a un percorso professionale, sicuro e personalizzato.

Il carisma di un personal trainer

Lo scopo più importante per un personal trainer è quello di fare in modo che il suo cliente sia in grado di conseguire i risultati auspicati: è per questo che l’allenatore predispone dei piani di allenamento ad hoc, utili per raggiungere gli obiettivi previsti. Le competenze richieste a un coach non hanno a che fare unicamente con il settore sportivo, dunque; si deve trattare di conoscenze trasversali che implicano, per esempio, un atteggiamento improntato alla proattività e al carisma. Il personal trainer non deve mai apparire come un professionista o un insegnante distaccato, ma come un compagno di allenamenti. Non bisogna porsi al di sopra del cliente ma al suo fianco. Ogni soggetto deve essere aiutato e motivato, affinché possa essere supportato lungo tutto il percorso. Il che non vuol dire, ovviamente, rinunciare a un atteggiamento che sia competente e al tempo stesso professionale.

