Lavoro, cresce l’occupazione ma solo grazie ai contratti precari

Nel mondo del lavoro si registra un nuovo record. Il numero degli occupati in Italia nel mese di novembre ha raggiunto i 23.183 milioni: un numero superiore al picco pre-crisi.

Secondo gli ultimi dati Istat il livello degli occupati è “il più alto negli ultimi 40 anni“. L’aumento è di 65mila lavoratori in più rispetto a ottobre e di 345mila rispetto a un anno fa.









Come spiegano dall’Istat, però, bisogna considerare la crescita demografica degli ultimi nove anni che va ad incidere sul tasso. Inoltre, a frenare l’entusiasmo contribuiscono altri due fattori. In primo luogo l’incremento dell’occupazione è legato quasi esclusivamente a contratti a termine; in secondo luogo va considerato che le figure richieste rientrano soprattutto in settori a basso grado di qualifiche.

E quello delle basse qualifiche è proprio il risvolto che, sul lungo termine, potrebbe nascondere le maggiori insidie.









“Professioni a basse qualifiche significa salari scarsi e minore produttività“

spiega Emilio Reyneri, sociologo del lavoro all’Università Bicocca di Milano.









Quindi soddisfazione, sì, ma dal profilo piuttosto basso come risulta anche dalle parole del premier Gentiloni, che ha affermato:

“Si può e si deve fare ancora meglio. Servono più che mai impegno e serietà, non certo una girandola di illusioni“.

Un’anomalia italiana

Ampliando gli orizzonti e prendendo in considerazione i dati del terzo trimestre 2017 emerge che l’Italia, insieme alla Grecia, è l’unico mercato europeo dove la ripresa non ha toccato quelle professioni che richiedono un alto tasso di qualifiche. È quello che si evince da un’indagine di Reyneri basata sui dati Ocse.

Nel nostro Paese tra i settori più in crescita ci sono “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività immobiliari e servizi di alloggio e ristorazione“. Mentre non sono stati toccati dalla ripresa altri settori come, ad esempio, quelli di ambito tecnico-scientifico.

I contratti di lavoro a termine

Sullo sfondo resta lo spettro dei contratti di lavoro a termine. Su 497mila nuovi contratti di lavoro dipendente tra novembre 2016 e novembre 2017, 450mila sono a termine. I posti a tempo indeterminato sono soltanto 47mila, per un aumento pari ad appena lo 0,3% nell’arco di un anno.

Secondo i dati dell’Osservatorio precariato Inps, dal 2015 al 2017, le assunzioni a tempo indeterminato sono calate da 2 milioni a 1,02 milioni, a differenza di quelle a tempo determinato che sono cresciute da 3,4 a circa 4 milioni.

Mentre quest’ultimo aspetto è “fisiologico in fase di ripresa” come spiega Reyneri, il problema grave resta “la crescita solo di lavori a basse qualifiche“.

Chiara Alla