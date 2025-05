In Italia, la questione della disparità di genere non si limita alla partecipazione femminile al mercato del lavoro o alle differenze salariali. Esiste un’altra forma di disuguaglianza, più sottile ma altrettanto determinante: quella legata al lavoro domestico e di cura non retribuito. Si tratta di un impegno quotidiano, spesso silenzioso e dato per scontato, che grava in maniera sproporzionata sulle donne e incide profondamente sulla loro qualità della vita, sulle opportunità professionali e sul benessere psicofisico.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), agenzia delle Nazioni Unite con il compito di promuovere la giustizia sociale e i diritti del lavoro nel mondo, le donne italiane dedicano in media oltre cinque ore al giorno (precisamente 5 ore e 5 minuti) alle attività di cura non retribuite, che includono accudimento di figli, assistenza a persone anziane, faccende domestiche e gestione della casa. Gli uomini, invece, si fermano a un’ora e 48 minuti quotidiani. Questo squilibrio significa che circa il 74% del carico totale delle attività di cura grava sulle spalle femminili.

Un costo umano e sociale trascurato

L’impatto di questa distribuzione asimmetrica si manifesta in maniera tangibile nella vita quotidiana delle donne. Il tempo dedicato al lavoro di cura sottrae risorse, energia e opportunità allo sviluppo professionale. Non è raro che molte donne siano costrette a scegliere impieghi part-time, con contratti meno stabili o addirittura ad abbandonare la propria carriera lavorativa, specialmente dopo la maternità o in caso di familiari non autosufficienti. Ciò crea un circolo vizioso di dipendenza economica, minor autonomia e, a lungo termine, pensioni più basse e una maggiore vulnerabilità sociale.

A livello psicologico e fisico, il carico costante di responsabilità domestiche può generare stress cronico, ansia, esaurimento emotivo e problemi di salute. Non a caso, diversi studi correlano l’eccesso di lavoro non retribuito con un incremento del rischio di disturbi legati alla salute mentale nelle donne, soprattutto tra coloro che vivono in nuclei familiari senza un’adeguata rete di supporto.







Una disuguaglianza culturale prima che economica

L’origine di questa disparità va rintracciata anche in radicati retaggi culturali. La divisione tradizionale dei ruoli all’interno della famiglia, ancora profondamente interiorizzata in molte aree del Paese, continua a considerare le donne come le principali custodi della sfera domestica, indipendentemente dalla loro partecipazione al mondo del lavoro. Anche quando entrambi i partner lavorano a tempo pieno, le aspettative sociali e familiari spesso attribuiscono alla donna il compito principale della cura della casa e dei figli.

Questa concezione stereotipata, lungi dall’essere innocua, si traduce in una concreta diseguaglianza di opportunità. È sufficiente guardare alle statistiche sull’occupazione femminile: in Italia il tasso di occupazione delle donne è tra i più bassi d’Europa, e il tasso di inattività femminile – ovvero coloro che non lavorano e non cercano lavoro – resta significativamente elevato.

Il lavoro invisibile che sostiene l’economia

Paradossalmente, il lavoro di cura non retribuito costituisce una delle colonne portanti della società e dell’economia, pur non essendo riconosciuto come tale nei conti economici ufficiali. Se quantificato in termini monetari, il valore di questo lavoro domestico svolto prevalentemente dalle donne raggiungerebbe cifre colossali. Secondo alcune stime, rappresenterebbe fino a un terzo del PIL se venisse considerato al pari delle attività economiche formali.

Il paradosso è che un’attività così vitale per la coesione sociale – poiché garantisce il benessere familiare, la crescita dei figli e la cura degli anziani – resta non solo invisibile agli occhi della contabilità pubblica, ma anche priva di tutele, riconoscimenti e sostegno sistemico.

Politiche pubbliche insufficienti e lentezza del cambiamento

Negli ultimi anni, alcune misure hanno tentato di correggere il tiro: dai congedi di paternità (ancora molto limitati in Italia rispetto ad altri Paesi europei), agli incentivi per l’accesso ai servizi per l’infanzia, fino alle detrazioni fiscali per le famiglie. Tuttavia, questi provvedimenti si sono dimostrati ancora troppo frammentari o insufficienti a scalfire un modello culturale e strutturale profondamente radicato.

L’assenza di un investimento strutturale nei servizi di assistenza – come asili nido accessibili, centri diurni per anziani, supporto domiciliare – costringe le famiglie, e in particolare le donne, a supplire a tali carenze con il proprio tempo e lavoro. La scarsità di politiche attive per la conciliazione tra vita lavorativa e familiare finisce per penalizzare soprattutto chi ha minori risorse economiche o una rete familiare limitata.

Un cambiamento possibile, ma non automatico

Occorre un riconoscimento istituzionale del valore del lavoro di cura non retribuito, attraverso politiche di welfare inclusive, incentivi alla condivisione dei compiti familiari e investimenti concreti nei servizi pubblici.

In secondo luogo, è indispensabile un cambiamento culturale profondo, che scardini gli stereotipi di genere ancora dominanti e promuova una reale corresponsabilità all’interno dei nuclei familiari. L’educazione fin dalle scuole, le campagne di sensibilizzazione e l’esempio nelle aziende e nelle istituzioni possono svolgere un ruolo cruciale.

Infine, è urgente un monitoraggio continuo dei dati, per rendere visibile ciò che finora è stato nascosto o dato per scontato. Le statistiche dell’OIL, in questo senso, offrono un punto di partenza importante, ma vanno integrate con ricerche sul territorio, ascolto delle esperienze quotidiane delle donne e coinvolgimento della società civile.

Patricia Iori