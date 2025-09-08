Il lavoro domestico in Italia rappresenta una colonna portante del welfare familiare, anche se spesso rimane ai margini del dibattito politico e delle tutele sociali. Secondo le stime più recenti, sono circa 1,8 milioni le famiglie che si affidano a colf, badanti e babysitter per garantire assistenza a bambini, anziani e persone fragili. Eppure, dietro questo grande bacino di manodopera si nasconde un dato allarmante: solo la metà degli addetti ha un contratto regolare, mentre l’altra metà opera in nero, senza alcuna protezione né per sé né per i datori di lavoro.

L’altra faccia del welfare

Il lavoro domestico in Italia non riguarda solo esigenze individuali, ma ha una ricaduta diretta sull’equilibrio dell’intera società. Senza la rete di assistenza garantita da queste figure, molti italiani non potrebbero conciliare occupazione e vita privata.

Tuttavia, la mancanza di trasparenza e la diffusione del lavoro sommerso alimentano un sistema fragile e iniquo. Per le famiglie che nascondono il rapporto di lavoro, le conseguenze possono essere gravi: dalle sanzioni amministrative al pagamento dei contributi arretrati, fino alla responsabilità legale in caso di incidenti sul lavoro.

I numeri del sommerso

Secondo l’Osservatorio Domina, nel 2023 i lavoratori regolari del comparto erano poco più di 833mila, di cui quasi il 90% donne. Ma l’Istat stima che la forza lavoro effettiva superi 1,6 milioni di persone: ciò significa che circa la metà degli occupati è priva di contratto. La fotografia è impietosa: salari bassi, contributi non versati, evasione fiscale e precarietà strutturale. Una vera e propria frattura tra chi sceglie di rispettare le regole e chi alimenta l’economia invisibile.

Un ulteriore campanello d’allarme riguarda la diminuzione delle spese delle famiglie per i servizi di cura, in calo costante dal 2014. Il valore aggiunto del comparto regolare si aggira intorno ai 16 miliardi di euro, pari allo 0,74% del Pil. Tuttavia, l’aumento del costo della vita e l’inflazione spingono sempre più famiglie, soprattutto quelle con redditi sotto i 2mila euro mensili, a ricorrere a risparmi privati o a indebitarsi per pagare badanti e babysitter. In molti casi, la scelta di rivolgersi al lavoro nero appare come un compromesso forzato piuttosto che come una deliberata infrazione.

Le cause dell’irregolarità del lavoro domestico in Italia

Le ragioni di questa diffusione del lavoro non dichiarato sono molteplici: stipendi e contributi percepiti come troppo onerosi per le famiglie, scarsa conoscenza delle regole contrattuali, difficoltà nei controlli e vigilanza limitata. A incidere è anche la carenza strutturale di servizi pubblici come asili nido e centri per anziani, che spinge i cittadini a cercare soluzioni private. Non va dimenticato, inoltre, che oltre due terzi dei lavoratori domestici non sono italiani, e molti di loro si trovano in condizioni di vulnerabilità che li rendono facilmente sfruttabili.

Donne, anziani e grandi invalidi

Il profilo dei datori di lavoro mette in luce un altro aspetto del fenomeno: oltre la metà sono donne e quasi il 40% ha più di 80 anni. Tra loro ci sono anche più di 105mila grandi invalidi che necessitano quotidianamente di assistenza. Esistono inoltre rapporti di lavoro formalizzati a favore di familiari, circa 17mila, e oltre 213mila casi di convivenza fissa, che rappresentano quasi un quarto del totale. Numeri che confermano quanto il lavoro domestico sia un elemento insostituibile della vita quotidiana, soprattutto in un Paese con forte invecchiamento demografico.







Una sfida di coesione sociale

Alla luce di questi dati, emerge con chiarezza che il lavoro domestico in Italia non può più essere considerato una questione privata tra famiglie e collaboratori. È una sfida pubblica che riguarda la coesione sociale, la parità di genere e la sostenibilità del welfare nazionale, perché “il privato è politico”, ma sopratutto collettivo. Superare l’irregolarità, valorizzare le competenze e sostenere economicamente chi sceglie la via della legalità sono i passi indispensabili per trasformare un settore fragile in un pilastro stabile del sistema Italia.

Il lavoro domestico in Italia, che sia svolto da colf, badanti o babysitter, rappresenta da sempre un pilastro invisibile dell’organizzazione sociale. È un’attività che permette ad altre professioni di esistere, perché libera tempo ed energie a chi lavora fuori casa. Eppure, storicamente, questo ruolo è stato relegato alle donne, considerato un compito “naturale” e non un vero lavoro. Questo stereotipo culturale ha reso il settore fragile e poco tutelato, trasformandolo in un ambito in cui lo sfruttamento e l’irregolarità hanno potuto diffondersi con facilità.

Donne lavoratrici e doppio carico: riconoscere il valore sociale del lavoro di cura

Il dato che l’88,6% dei lavoratori domestici siano donne non è casuale: testimonia la persistenza di un modello sociale che continua ad associare il femminile al prendersi cura di bambini, anziani e persone fragili. Ma dietro questa cifra c’è un paradosso: molte di queste lavoratrici si trovano a gestire contemporaneamente il lavoro di cura retribuito e quello familiare gratuito, sommando un doppio carico che raramente viene riconosciuto. Le difficoltà economiche e la mancanza di servizi pubblici accentuano questa condizione, facendo ricadere sulle spalle femminili il peso delle carenze strutturali del welfare italiano.

Un approccio alternativo al modello strutturale economico e sociale invita perciò a ribaltare la prospettiva: non considerare più il lavoro domestico come un’attività “accessoria” ma come una professione che produce valore economico e sociale. Significa garantire salari equi, formazione, contratti regolari e, soprattutto, dignità a chi svolge queste mansioni. Riconoscere il lavoro di cura come parte integrante del sistema produttivo significa anche redistribuire il carico tra uomini e donne, superando l’idea che la responsabilità del prendersi cura debba ricadere esclusivamente sul genere femminile. Solo così si può costruire un welfare che sia davvero inclusivo e giusto.

Lucrezia Agliani