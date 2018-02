La notizia è questa: una ricercatrice quarantenne, contratto precario, che lavora da 15 anni all’Università di Torino perderà il lavoro perché non ci sono più finanziamenti.

Ormai una storia come tante

E’ l’ennesima storia trita e ritrita di lavoro precario, che a volte non c’è, se esiste è a mezzo servizio e comunque può sparire da un momento all’altro. Quante storie abbiamo sentito così, soprattutto nel mondo della ricerca. Sorge allora la domanda: ha ancora senso parlarne? La risposta è si. E’ necessario ricordare sempre a noi e agli altri come stanno le cose. Perché a un certo punto l’ingiustizia, il malaffare o gli atteggiamenti sbagliati diventano “aria”, scontati, routine. Si certo, lo sappiamo, la vita va in questo modo, scusate però, oggi inizia Sanremo, non si può perdere. E via così.

La storia di “Laura”

E allora Laura, “nome de plume” perché è anche difficile gridarlo il proprio nome, altrimenti si rischia di essere marcato come piantagrane e potresti perdere qualche altra chance lavorativa, il ventotto febbraio appenderà il camice. Quindici anni di ricerca contro i tumori alla Città della Salute, una laurea in Biologia e una specializzazione che rischiano di essere buttati. Buttati, si, anche se ci si aggrappa alla speranza di un posto nella segreteria del Dipartimento in cui attualmente lavora.









La ricerca è precaria

Niente da dire, ogni lavoro ha una propria dignità; anzi avercelo, per giunta stabile. Però fare ricerca è diverso. Perché iscriversi in una facoltà scientifica significa partire da un sogno fantastico, e farsi delle domande. Quindi avere dubbi. Significa iniziare un difficile percorso che ti darà gli strumenti per poter chiarire, forse, quei dubbi. Non sarà facile: il pressapochismo, la prevaricazione e l’ignoranza sono sempre in agguato. Ma poi si aprirà un mondo fantastico, che svanirà subito per lasciare il posto alla realtà. E la realtà, in molti casi, è il lavoro precario di Laura: borse di studio, assegni di ricerca, rinnovi annuali, partita IVA per poter emettere delle fatture. Per finire con un “mi dispiace, sono finiti i fondi”.

Soprattutto sarebbe stato giusto non aspettare 15 anni per lasciarmi a casa

dice Laura. Passino pure due o tre anni, ma se proprio non ci sono speranze finiamola lì.

Invece il tuo professore nella maggior parte dei casi lo sa che non potrà strutturarti. Però sei una risorsa, una persona valida che manda avanti il progetto e ottiene risultati. Quello che ti frega è la passione, la consapevolezza che, citando Walt Whitman, “anche tu puoi contribuire con un verso“; se poi quel verso salva una vita, vuoi mettere la soddisfazione? Si, ma scordati tutto il resto.

La storia di Laura la conosciamo grazie allo sportello aperto dal Coordinamento dei ricercatori precari dell’Unito in collaborazione con la Flc-Cgil, che denuncia come forme di contratto precario sono ancora facili nelle aziende miste, ma continuano anche all’università sotto molteplici aspetti.

In periodo di elezioni sarebbe troppo facile fare polemica: il lavoro precario riguarda tutte le categorie, non solo la ricerca. Allora che fare quando a quarant’anni o più, ci troviamo senza il lavoro in cui abbiamo sempre creduto? Bè, ci si affida alla fantasia, no?

Alessandro Desogus