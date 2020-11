Le 33 testate giornalistiche più forti su Instagram: uno studio le rivela

Posted on

Nel 2020 l’informazione digitale diventa una prerogativa sempre più importante per le testate giornalistiche. La loro presenza sui social per alcuni giornali è ormai molto affermata e consolidata, mentre alcune testate e agenzie ancora faticano a rintracciare un pubblico digitale. Questo discorso è il frutto dell’indagine condotta da “Data Media Hub” sulla presenza dei quotidiani sui social.

Le testate giornalistiche più forti su Instagram

L’indagine è stata condotta da “Data Media Hub“, un gruppo di professionisti che offre servizi in ambito di comunicazione d’impresa e marketing. Il team di esperti, capitanato da Pier Luca Santoro, ha deciso di seguire l’andamento di 33 testate giornalistiche e agenzie di stampa su Instagram, monitorandone la loro presenza e il loro engagement.

L’analisi ha preso in considerazione i seguenti parametri: il numero di follower, il numero di post giornalieri e il numero di interazioni per ciascun post. La ricerca in base a questi dati ha fornito la seguente classifica.

Al primo posto su Instagram vi è il giornale online Fanpage, con quasi 1 milione e mezzo di follower. Al secondo posto segue il quotidiano Repubblica con 1,2 milioni e al terzo posto Tgcom24 con 900 mila follower. Tra le agenzie stampa la più alta in classifica è Ansa, in sesta posizione, con 600 mila follower. L’ultimo gradino della classifica, il 33°, se lo aggiudica Affaritaliani.









Come accennato poco fa, dopo i follower, sono stati presi in considerazioni il numero di post giornalieri e le interazioni con essi. Il Corriere della Sera si aggiudica il primo posto per quanto riguarda il numero di post giornalieri (quasi 20 al giorno, un ottimo lavoro), al tempo stesso nella classifica delle interazioni è in seconda posizione.

Sono ancora Fanpage e Repubblica a dominare. Il giornale online è primo nelle interazioni giornaliere e secondo per numero di post. Il quotidiano, invece, è terzo in entrambe le classifiche.

Considerazioni

I giornali che mostrano una forte presenza su Istragram sono Fanpage e Repubblica. Il primo, tra l’altro, aveva mostrato una grande interazione anche su Facebook. “Data Media Hub” ha dichiarato che ci sono ampi margini di miglioramento, specialmente per molti quotidiani, i cui dati indicano una scarsa presenza sul social. Fanpage è nato come player all digital, perciò il target acquisito utilizza i social regolarmente.

Per quanto riguarda i quotidiani, nati su carta, il pubblico a cui sono rivolti è certamente differente, e molti di essi non sono soliti leggere le notizie tramite Instagram. La grande scommessa sarà individuare un nuovo tipo pubblico, cosa che, per alcuni, sta già avvenendo.

Jacopo Senni