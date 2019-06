È stata fornita una relazione che accerta che le acque in Europa sono pulite e che il 39,85% dei siti di balneazione del continente sono “eccellenti” e soddisfano i più rigorosi criteri di pulizia.

Che siano mari, laghi o fiumi, in Europa, ovunque si capiti c’è poco rischio di sbagliare: nel vecchio continente la quasi totalità

delle acque balneabili è di qualità accettabile e la stragrande maggioranza è addirittura eccellente.

È quanto emerge dalla relazione annuale sulle acque di balneazione redatta dall’Agenzia europea dell’Ambiente (Aea) che ha analizzato la qualità dei siti analizzati. La nuova relazione sottolinea che oltre l’85% dei siti monitorati l’anno scorso ha soddisfatto i più rigorosi criteri dell’Unione europea in materia di pulizia ed è stato classificato di qualità “eccellente”.

La relazione, stilata dalla Commissione europea e dall’Agenzia europea dell’ambiente, valuta 21.831 luoghi balneari nei 28 Stati membri e il 95,4% di questi soddisfa i requisiti minimi di qualità. Lo studio ne considera anche altri 300 in Albania e in Svizzera (dove solo Dorigny, vicino a Losanna, e Pointe de la Bise, nel canton Ginevra, hanno ricevuto valutazioni “insufficienti”). In cinque paesi il 95% (o più) degli stabilimenti è risultato di qualità “eccellente”: Cipro (99,1%),

Malta (98,9%), Austria (97,3%) e Grecia (97%).

La percentuale più elevata di siti di balneazione con qualità delle acque “scarsa” è stata registrata in Italia (89 siti, pari all’1,6%), Francia (54 siti, pari all’1,6%) e Spagna (50 siti, pari al 2,2 %). Rispetto al 2017 questo numero è diminuito in Francia (da 80 siti nel 2017 a 54 nel 2018) ma, purtroppo, è aumentato in Italia (da 79 siti a 89) e in Spagna (da 38 siti a 50).

Le province in cui in Italia si concentra la maggiore quantità di siti con acqua di qualità scarsa sono Napoli e Reggio Calabria.