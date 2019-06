Un nuovo studio dimostra che le api domestiche possono collegare i simboli ai numeri

Sappiamo già che le api sono abbastanza intelligenti da riconoscere zero e fare matematica di base. Ma, le ultime ricerche hanno rivelato che hanno un’altra corda sul loro arco – che gli può consentire anche di collegare i simboli ai numeri.

Incredibilmente, i ricercatori sono stati in grado di addestrare le api mellifere , per abbinare un personaggio a una quantità specifica, rivelando che sono in grado di apprendere che un simbolo rappresenta una quantità numerica. Ciò dimostra la capacità delle api di comprendere come un simbolo rappresenta una quantità numerica .

Questa scoperta mostra una nuova luce su come le abilità numeriche potrebbero essersi sviluppate nel corso dei millenni. Oltre a ciò apre anche nuove possibilità di comunicazione tra gli umani e altre specie.

La scoperta, dello stesso team franco-australiano che ha rilevato che le api ottengono il concetto di zero e possono fare semplici operazioni aritmetiche, punta anche a nuovi approcci per l’elaborazione ispirata alla bio-ispirazione. In grado di replicare l’approccio altamente efficiente dal cervello all’elaborazione.

Mini cervelli, massimo potenziale

Il nuovo studio per la prima volta mostra che questa complessa capacità cognitiva non è limitata ai vertebrati. Mentre noi umani siamo l’unica specie conosciuta per aver sviluppato un sistema numerico, come i numeri arabi che usiamo tutti, Adrian Dyer – professore associato – e il suo team hanno dimostrato che anche le specie più piccole possono coglierle.

Si è mostrato che gli uccelli possono anche imparare a collegare simboli e numeri, ma questa è la prima volta che vediamo questo negli insetti. Non a caso precedenti studi hanno dimostrato che un numero di animali non umani è stato in grado di apprendere che i simboli possono rappresentare numeri. Inclusi piccioni, pappagalli, scimpanzé e scimmie.

Nel corso di alcune delle loro ricerche, ad esempio: agli scimpanzé venivano insegnati numeri arabi ed erano in grado di ordinarli correttamente. Un pappagallo grigio africano è stato in grado di imparare i nomi dei numeri e sommare le quantità.

“Il Dt. Adrian Dyer afferma: “Scoprire come queste abilità numeriche complesse possano essere afferrate dai cervelli in miniatura ci aiuterà a capire come si sono evoluti il ​​pensiero matematico e culturale nell’uomo. E, probabilmente, in altri animali“.

“Ma se le api hanno la capacità di apprendere qualcosa di così complesso come un linguaggio simbolico creato dall’uomo, questo apre nuovi eccitanti percorsi per la comunicazione futura tra le specie“.

La scoperta potrebbe anche indicare nuovi tipi di calcolo che possono replicare l’approccio altamente efficiente dell’elaborazione delle api. Secondo lo studio pubblicato negli atti della Royal Society B: Biological Sciences.

Quindi, cosa hanno imparato le api?

Questo nuovo studio dimostra per la prima volta come i non-vertebrati possano cogliere una capacità cognitiva simile alla nostra: collegare numeri con simboli. Condotto dalla Dott.ssa Scarlett Howard , collega del centro di ricerca sulla cognizione animale.

L’esperimento sulle api prevedeva un labirinto a forma di Y , in cui le singole api venivano addestrate per abbinare correttamente un personaggio con un numero di elementi.









Il primo gruppo di api è stato testato sulla possibilità o meno di applicare questa conoscenza e abbinare elementi della stessa quantità. Ad esempio, come il numero 2 possa rappresentare due orologi o due cucchiai.

Un secondo gruppo di api è stato addestrato per abbinare un numero di elementi con un personaggio. Essenzialmente l’opposto del primo gruppo di api.

Ogni gruppo ha compreso la propria formazione specifica; tuttavia, non è stato in grado di comprendere il lavoro del gruppo opposto quando sono stati testati su di esso.

E che cosa hanno imparato gli umani, a loro volta?

Questo suggerisce che l’elaborazione numerica e la comprensione dei simboli avvengano in diverse regioni del cervello delle api. Similmente al modo in cui l’elaborazione separata avviene nel cervello umano. I risultati mostrano che le api non sono allo stesso livello degli animali che sono stati in grado di imparare i simboli come numeri. E svolgere compiti complessi.

Dyer spiega che: “Scoprire come queste abilità numeriche complesse possano essere afferrate dai cervelli in miniatura ci aiuterà a capire come si sono evoluti il ​​pensiero matematico e culturale negli umani. E, probabilmente, in altri animali”.

“Studiare cervelli di insetti offre possibilità intriganti per la progettazione futura di sistemi di calcolo altamente efficienti”. Un esperimento positivo con implicazioni future potenzialmente positive.

Felicia Bruscino

Photo by Odin Aerni on Unsplash