Le cinque migliori serie TV nella seconda metà del 2017

Così come la prima metà è stata prolifica ed attiva, nella seconda metà contrariamente è stato abbastanza facile selezionare le cinque migliori serie TV che si sono prese il podio da luglio a dicembre. Sono state le più chiacchierate e discusse (soprattutto una) e sono riuscite a far parlare solo bene di sè. Ecco la lista:

SPOILER FREE- La classifica non è in ordine di merito

5) GODLESS

La miniserie western che strizza l’occhio a Sergio Leone e Clint Eastwoord, è ambientata in una cittadina tutta al femminile, La Belle, dove i maschi sono soltanto due. Sarà una battaglia dei sessi oppure arriverà qualcuno che sta cercando di mettere da parte il suo passato? Imperdibile. (nota: se non siete amanti delle serie che procedono moolto lentamente, ve la sconsiglio. La suspence, viene costruita a poco a poco, per saperne di più cliccate qui)



4) MINDHUNTER

Come è nata lo studio della mente umana applicato nel campo criminale? Due agenti FBI aiutati da una professoressa di Boston, cercano di capirlo insieme. Una serie televisiva straordinaria che oscilla perfettamente tra la rappresentazione della vita privata dei personaggi e l’intreccio indissolubile con il lavoro che stanno portando avanti. Ma non senza conseguenze.

3) OZARK

Un thriller tutto da seguire che ci porta nelle vicende di una famiglia partita da Chicago per approdare ad Ozark a causa di un padre ricicladenaro. La suspence vi farà da compagnia per tutta la durata dello show. Superbo Jason Bateman.



2) DARK

Eccoci arrivati alla serie più discussa del momento e dell’ultimo mese. Lanciata come una scommessa da Netflix che investe nella sua prima serie tedesca e quindi europea (al contrario dell’Italia di Suburra, questa scommessa è stata vinta al cento per cento), gli intrighi sono una fondamentale parte della storia, che cita Donnie Darko in ogni sua concezione del Tempo.

1) THE PUNISHER

Rinnovata anche questa serie TV per una seconda stagione (tutte le serie presenti nella classifica sono state rinnovate per una seconda stagione eccetto Godless che è una miniserie e quindi si chiude con la prima parte). Netflix + Marvel ormai sembra essere più una certezza che un dubbio e ce lo hanno dimostrato DareDevil, Jessica Jones ed anche quest’ultima fatica: The Punisher. Piena di azione e ritmo, l’antieroe per eccellenza Frank Castle non può non meritarsi un posto in questa classifica.

GIULIA D’ALTERIO

