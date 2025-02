Il primo ministro britannico Keir Starmer si prepara ad affrontare una delle sfide diplomatiche più importanti del suo mandato: il vertice con Donald Trump a Washington. Al centro dell’incontro ci sarà la pace in Ucraina, un tema su cui Londra e Washington sembrano avere visioni molto diverse. Le condizioni di Keir Starmer sono chiare: qualsiasi accordo con la Russia dovrà rispettare la sovranità di Kiev, posizionando il Regno Unito su una linea più rigida rispetto alle recenti dichiarazioni del presidente americano.

Le condizioni di Keir Starmer per un accordo

Durante una telefonata con Zelensky, Starmer ha ribadito che l’Ucraina deve essere protagonista in qualsiasi negoziato di pace. Questa posizione si scontra con l’atteggiamento di Trump, il quale ha recentemente sminuito il ruolo del leader ucraino, affermando che non è una figura essenziale per le trattative.

Le condizioni di Starmer includono non solo il pieno rispetto dell’integrità territoriale dell’Ucraina, ma anche il rafforzamento delle garanzie di sicurezza per evitare future aggressioni da parte della Russia.

Il governo britannico ha inoltre confermato che queste stesse posizioni verranno sostenute con fermezza da Starmer durante il colloquio con Trump. Il premier intende dimostrare che il Regno Unito rimane un alleato chiave per l’Ucraina e che non accetterà compromessi che possano favorire Mosca.







Pressioni americane e minacce a Kiev

Mentre il dibattito sulla pace in Ucraina si fa sempre più acceso, emergono nuove tensioni tra Washington e Kiev. L’amministrazione Trump sta spingendo Zelensky a firmare un accordo da 500 miliardi di dollari per lo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine, presentandolo come una forma di “restituzione” per l’assistenza militare ricevuta in passato. Tuttavia, Zelensky ha finora rifiutato, sostenendo che l’accordo non garantisce adeguate tutele per la sicurezza del suo paese.

Un altro elemento di forte pressione è la minaccia di disconnettere l’Ucraina dalla rete satellitare Starlink di Elon Musk. Questa tecnologia è essenziale per le operazioni militari ucraine, in quanto permette di coordinare attacchi con droni e di ottenere informazioni in tempo reale sul campo di battaglia. Se venisse disattivata, l’esercito ucraino si troverebbe in una posizione di estrema vulnerabilità. Le condizioni di Starmer puntano a impedire che tali minacce si trasformino in strumenti di pressione politica contro Kiev.

Il ruolo dell’Europa e la strategia britannica

Starmer sta lavorando anche per costruire una posizione europea unitaria sulla guerra. È previsto un confronto con il presidente francese Emmanuel Macron prima che entrambi incontrino Trump, con l’obiettivo di stabilire una linea comune da opporre alle proposte americane.

Inoltre, il premier britannico ha discusso con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sull’importanza di intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza dell’Ucraina.

Nel frattempo, il governo britannico ha annunciato l’intenzione di aumentare la spesa per la difesa fino al 2,5% del PIL, rispettando così un impegno preso durante la campagna elettorale. Le condizioni di Starmer prevedono un rafforzamento del supporto militare a Kiev e un maggiore coinvolgimento europeo nella risoluzione del conflitto.

Il faccia a faccia con Trump potrebbe essere determinante per la carriera politica di Starmer. Il Regno Unito vuole mantenere rapporti solidi con Washington, ma al tempo stesso non può permettersi di adottare una linea troppo morbida sulla pace in Ucraina. La capacità di Starmer di negoziare senza compromettere la posizione britannica sarà messa alla prova come mai prima d’ora.

Il contesto politico negli Stati Uniti è particolarmente complicato: Trump e il suo entourage hanno recentemente attaccato Zelensky con toni duri, descrivendolo come un leader inefficace. Tuttavia, la sua popolarità in Ucraina resta alta, e le recenti dichiarazioni di Trump sembrano aver rafforzato il sostegno interno nei confronti del presidente ucraino.

Mentre il conflitto continua, la diplomazia internazionale si muove su un terreno sempre più instabile. Le condizioni di Starmer riflettono l’intento di mantenere una linea chiara e coerente, ma la realtà politica impone compromessi difficili. L’Europa e il Regno Unito cercano di fare fronte comune, mentre l’amministrazione Trump spinge per un approccio più pragmatico, spesso in contrasto con gli interessi ucraini.

Il prossimo incontro alla Casa Bianca potrebbe segnare una svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito e influenzare direttamente il destino della pace in Ucraina. Starmer avrà il difficile compito di conciliare fermezza e diplomazia, cercando di evitare che l’Ucraina venga sacrificata in nome di un accordo affrettato.

Elena Caccioppoli