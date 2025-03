Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente espresso dubbi sulla proposta di cessate il fuoco in Ucraina avanzata dagli Stati Uniti. Sebbene abbia dichiarato di essere favorevole all’idea di fermare le ostilità, ha anche posto una serie di condizioni rigide affinché la Russia accetti una tregua. Le condizioni di Putin non solo complicano il percorso verso la pace, ma indicano anche un tentativo di rafforzare la posizione di Mosca nel conflitto in corso.

Putin e la proposta di cessate il fuoco

Durante una conferenza stampa con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, Putin ha affermato che, in linea di principio, non è contrario alla proposta di cessate il fuoco, ma ritiene necessario affrontare le “cause profonde del conflitto”. Questo significa che, prima di un accordo, la Russia vuole garantire che l’Ucraina non si riarmi e che l’Occidente interrompa il flusso di aiuti militari a Kiev per la durata della tregua di 30 giorni.

Il presidente statunitense Donald Trump ha reagito alla dichiarazione di Putin definendola “promettente, ma incompleta”. Ha inoltre sottolineato la necessità di verificare se la Russia sia effettivamente disposta ad accettare il cessate il fuoco o se stia solo prendendo tempo per consolidare le proprie posizioni militari.







Le preoccupazioni di Mosca e il ruolo del campo di battaglia

Putin ha giustificato la sua cautela sostenendo che l’Ucraina avrebbe chiesto una tregua a causa delle difficoltà sul campo di battaglia. Secondo il leader russo, le forze di Mosca starebbero avanzando su quasi tutti i fronti e avrebbero quasi il pieno controllo della regione di Kursk, dove Kiev ha lanciato un’incursione lo scorso anno.

Inoltre, Putin si è chiesto come l’Ucraina intenda utilizzare il periodo di cessate il fuoco. Il timore del Cremlino è che Kiev sfrutti i 30 giorni per continuare la mobilitazione e rafforzarsi con nuovi aiuti occidentali. Le condizioni di Putin riflettono questa preoccupazione, evidenziando il desiderio di impedire qualsiasi riorganizzazione militare ucraina durante la tregua.

La risposta di Zelensky alle condizioni di Putin e la posizione degli Stati Uniti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto la posizione di Putin definendola manipolatoria. Secondo lui, il leader russo starebbe ponendo condizioni tali da rendere impossibile qualsiasi accordo, cercando di prolungare il conflitto piuttosto che porvi fine.

Nel frattempo, Trump ha dichiarato che i colloqui con Ucraina e Russia hanno toccato diversi aspetti, inclusa la possibilità di ridefinire i confini territoriali e il ruolo dell’Ucraina nella NATO. Il presidente statunitense ha anche accennato alla possibilità di adottare misure finanziarie per mettere pressione su Mosca, nel caso in cui il Cremlino rifiutasse di collaborare.

Gli ostacoli alla pace e il futuro delle trattative

Sebbene la Russia abbia dichiarato di essere pronta a discutere la proposta di pace, non sembra avere fretta di raggiungere un accordo. Le condizioni di Putin includono richieste significative come la demilitarizzazione dell’Ucraina, l’interruzione degli aiuti occidentali e la garanzia che Kiev non entrerà nella NATO. Inoltre, Mosca si oppone fermamente alla presenza di forze di pace occidentali sul territorio ucraino, minacciando di considerarle come obiettivi militari.

Secondo fonti diplomatiche, la Russia avrebbe anche avanzato richieste più ampie, tra cui il riconoscimento dell’annessione della Crimea e delle quattro regioni ucraine occupate nel 2022. Queste condizioni rendono il raggiungimento di un accordo estremamente complesso, alimentando il timore che il conflitto possa protrarsi ancora a lungo.

Mentre le trattative per un cessate il fuoco continuano, il rischio di una guerra prolungata rimane elevato. La rigidità delle condizioni di Putin e la volontà dell’Ucraina di difendere la propria sovranità rendono difficile trovare un compromesso accettabile per entrambe le parti. Per ora, la pace sembra ancora lontana, mentre il mondo osserva con apprensione l’evolversi della situazione.

Elena Caccioppoli