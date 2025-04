Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato il ritorno delle cure di affermazione di genere per i membri delle forze armate, segnando una netta inversione di rotta rispetto alla politica dell’amministrazione Trump che aveva cercato di escludere le persone transgender dall’esercito. Con un memorandum diffuso dal Pentagono, il Dipartimento ha dichiarato che ripristinerà le procedure chirurgiche e la terapia ormonale per il cambiamento di sesso. La decisione arriva dopo una serie di battaglie legali che hanno visto l’intervento di diversi giudici federali contro le politiche discriminatorie promosse da Trump.

Il riconoscimento delle cure di affermazione di genere nel contesto militare

La nuova direttiva, firmata da Stephen Ferrara, sottosegretario della Difesa per gli affari sanitari, stabilisce che i membri del servizio, così come tutti gli altri beneficiari coperti dai programmi sanitari militari, possano ricevere cure adeguate. Questo include non solo la terapia ormonale e gli interventi chirurgici, ma anche supporto psicologico e consulenza. Inoltre, le cure ora prevedono anche la possibilità di ricevere terapia vocale, un elemento importante per molti individui transgender che cercano di allineare la propria voce al genere con cui si identificano.

L’amministrazione Trump, durante il suo mandato, aveva imposto una serie di restrizioni che miravano a escludere i membri transgender dalle forze armate. Il presidente Trump aveva inizialmente cercato di vietare l’arruolamento di nuovi soldati transgender, così come di rimuovere quelli già in servizio. Le sue politiche erano state fortemente criticate, con diversi gruppi per i diritti civili che le avevano definite discriminatorie e dannose.







La decisione del Pentagono arriva dopo che due giudici federali hanno bloccato, lo scorso mese, il divieto imposto dall’amministrazione Trump, stabilendo che non era legittimo impedire ai transgender di servire nell’esercito. In una delle sentenze, il giudice Ana Reyes ha sottolineato come la politica dell’amministrazione fosse “intrisa di animosità” nei confronti delle persone transgender. Di fronte a queste decisioni legali, il Dipartimento della Difesa ha scelto di rinnovare le politiche sanitarie adottate sotto l’amministrazione Biden, restituendo alle forze armate la possibilità di fornire cure adeguate a chi ne ha bisogno.

Le implicazioni politiche e sociali della decisione del Pentagono

Un aspetto importante di questa ripresa delle cure di affermazione di genere riguarda l’accesso facilitato alle strutture mediche militari e al Programma di Assistenza Sanitaria Supplementare (SHCP), che consente ai soldati di consultare medici civili per trattamenti non disponibili all’interno delle strutture militari. Inoltre, il memorandum prevede che tutte le richieste di esenzione tramite il programma SHCP che erano state sospese o annullate vengano ora ripristinate.

Questa decisione rappresenta un passo indietro per alcuni esponenti politici che avevano sostenuto con forza il divieto. Pete Hegseth, segretario alla Difesa sotto l’amministrazione Trump, ha fatto della lotta contro la cosiddetta “guerra culturale” una delle sue battaglie principali. Hegseth, in un recente discorso tenuto presso il War College dell’Esercito, ha espresso la sua contrarietà a qualsiasi forma di “ingegneria sociale” all’interno dell’esercito, criticando temi come il cambiamento climatico, l’uso di pronomi neutri e l’adozione di politiche più inclusive nei confronti delle persone transgender. La decisione del Pentagono di ripristinare le cure di affermazione di genere è quindi vista come una sconfitta per coloro che desiderano riportare l’esercito a un’impostazione più tradizionale e conservatrice.

Nel frattempo, la decisione di riattivare le cure di affermazione di genere viene accolta positivamente da molti gruppi per i diritti civili, che la vedono come un’importante vittoria per l’inclusione e la parità di trattamento. Le politiche di affermazione di genere sono viste come essenziali per garantire che i membri transgender delle forze armate possano servire in modo completo e dignitoso, senza dover rinunciare alla propria identità di genere. Il ritorno a queste politiche rappresenta anche una sfida alle forze che cercano di indebolire i diritti delle persone transgender, non solo nell’esercito, ma anche nella società in generale.

La decisione del Pentagono di riprendere le cure di affermazione di genere per i membri delle forze armate si inserisce in un contesto più ampio di lotta per i diritti civili e contro la discriminazione. Mentre il paese continua a dividersi su questi temi, la scelta di rendere l’esercito più inclusivo potrebbe segnare un passo importante verso una società più rispettosa delle diversità.

Elena Caccioppoli