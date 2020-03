Le dichiarazioni di Salvini a El Pais mettono in ginocchio l’Italia

Vergognoso.

Vergognoso. Non ci sono altre parole per definire il vile gesto fatto da Matteo Salvini ieri.

Il Paese è in ginocchio. Lo Stato e la cittadinanza, con mille difficoltà, stanno cercando di fronteggiare questa emergenza interna e ora anche esterna, perché agli occhi del mondo ora sembriamo degli appestati. L’economia soffre, e gli albergatori, gli esercenti e gli imprenditori sono con le mani capelli perché dall’estero disdicono prenotazioni in Italia.

E Matteo Salvini, quello che “ama l’Italia”, che fa? Rilascia un’intervista ad un giornale straniero, El Pais, dove non fa altro che dire che il governo italiano non è capace di fronteggiare l’emergenza. Dove contribuisce a diffondere il panico facendo intendere che qui le cose non stanno andando come dovrebbero. E così ora la sua intervista sta facendo il giro della Spagna. E avrà un effetto devastante sull’immagine già malridotta dell’Italia in Europa.

Questo è l’ennesimo, vile, vergognoso atto di sciacallaggio di un individuo che non si ferma di fronte a niente.

Ma stavolta ci aspettiamo una risposta da parte delle Istituzioni tutte. Perché qui c’è gente che si sta facendo in quattro per aiutare il Paese, e non è tollerabile che un senatore si comporti così. Anzi: è inaccettabile. E non lo accettiamo.