Le donne di Klimt: la figura femminile tra seduzione e caducità

Klimt è stato uno dei più grandi artisti della secessione. Ed è suo il merito di aver rappresentato le donne in maniera inedita e originale. E di aver restituito un nuovo vigore alla figura femminile nell’arte. Dopo il periodo del neoclassicismo, infatti, è stato il primo a restituire un fascino erotico alle donne, riportandoci in una dimensione vicina alla mitologia, al mondo delle ninfe. Aggiungendo, ovviamente, uno dei suoi tratti distintivi: l’oro.

Le donne di Klimt sono reali, fatte di carne, di seduzione. L’artista austriaco ha proposto al suo pubblico e ai posteri innumerevoli ritratti e raffigurazioni di donne, mettendo da parte la figura maschile che è concepita solo come complementare a quella femminile. Se alcune donne da lui ritratte sembrano incorporee, quasi spiriti, è altrettanto vero che la maggior parte, invece sono rappresentate in tutta la loro fisicità, che è fatta tanto di sensualità quanto di realismo. Ci sono donne “ideali”, eteree, ma in linea di massima i loro corpi sono rappresentati nella loro concretezza, fatta di carne e anche di imperfezione. Pensiamo per esempio alle “Tre età della donna”. C’è spazio per ogni tipo di fisicità: la fanciullezza, il fiorire della gioventù e dell’età adulta, il decadimento dovuto all’incedere del tempo. In Klimt troviamo tutto: la sensualità, l’autoerotismo (pensiamo a Danae), la vecchiaia, la gravidanza, la plasticità del corpo umano.

L’amore di Klimt per le donne trova un profondo riscontro tanto nella sua arte, quanto nella sua vita privata. Il pittore visse con la madre fino al giorno in cui lei morì, e durante la sua vita intrecciò numerose relazioni amorose, anche se non si legò mai unicamente ad una donna. Lui stesso, infatti, diceva di essere confuso riguardo al suo rapporto con l’altro sesso.

La fama di donnaiolo lo seguiva in tutta Vienna. Il suo atelier era una sorta di harem privato circondato da alte mura, all’interno delle quali restituiva su tela – e non solo – la femminilità delle sue modelle. La sua dedizione al corpo femminile è testimoniata dalle tante opere ed anche dai circa 4000 disegni, schizzi, che la raffigurano. Ma il suo studio era anche luogo di numerose liaison amorose.

Estremamente riservato, era risaputo che intrattenesse numerose relazioni con molte donne della alta borghesia viennese. Si dice che abbia avuto almeno 6 figli da 3 donne diverse, e che non ne riconobbe nessuno. Tra le sue più famose amanti, sicuramente c’era Adele Bloch-Bauer. Una menzione la merita sicuramente Emilie Flöge, ricordata anche per il suo ruolo nel mondo della moda. Un personaggio degno di memoria, e non solo per la sua connessione speciale con Klimt. (Per conoscere la sua storia, potete cliccare qui).









Ma la più famosa tra tutte fu sicuramente Alma Mahler, che ha rappresentato in Giuditta I (opera del 1901).

Giovane sposa di Gustav Mahler, moglie di Walter Gropius e Franz Werfer, fu una delle più famose muse di Klimt. Klimt la corteggiò serratamente, e il culmine di questo corteggiamento fu sicuramente un bacio in piazza San Marco a Venezia, ben presto scoperto e punito dal tutore della ragazza. I due si incontrarono per la prima volta nel 1879, quando l’artista aveva 35 anni e lei solo 17.

Giuditta I restituisce un ritratto perfetto di Alma: grande seduttrice, di una femminilità letale e perversa, di lei Werfer disse che era una delle pochissime maghe viventi. Una vera e propria femme fatale. Ebbe tantissimi pretendenti: compositori, drammaturghi, psichiatri. Ma era anche molto incentrata su se stessa. Era infatti molto dedita alla sua vita di artista, musicista, e rifiutava l’idea di essere in alcun modo schiava di un uomo.

Fu anche la protagonista di una storia d’amore tormentatissima con un altro grande pittore della secessione: Oskar Kokoschka. Con ogni probabilità fu anche colei che ispirò uno dei suoi dipinti più famosi: La Sposa del Vento.

Il suo passaggio nella vita di Kokoschka fu indelebile per il pittore, che nutriva per lei una passione ossessiva, tanto che dopo la loro rottura lui continuò a scriverle per 34 anni, ed arrivò a farsi costruire una bambola con le sue fattezze.

Le donne di Klimt rappresentano un nuovo modo di rappresentare il complicato e affascinante universo femminile, senza perderne nessuna sfaccettatura. E’ inevitabile che le sue muse fossero dotate di un grande e indiscutibile fascino. Un fascino reso immortale dalle doti di questo straordinario artista.

Sofia Dora Chilleri