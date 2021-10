Le donne nell’esercito pagano di più per mantenere aggiornate le uniformi

Una donna che è stata nell’esercito per 20 anni ha probabilmente pagato più di 8.000 dollari di tasca propria per le uniformi. Un uomo con la stessa durata di servizio, tuttavia, ha pagato circa 3.500 dollari, secondo un recente rapporto del Government Accountability Office (GAO) degli USA. Le donne nell’esercito americano, sia nella Marina che nel Corpo dei Marines, stanno subendo una disparità di trattamento.

In aprile, settimane dopo il rilascio del rapporto GAO, alcuni rappresentanti democratici e repubblicani hanno introdotto un disegno di legge bipartisan in merito alla questione. Ora, ad affrontare le disparità di genere dei costi nell’esercito ci sono, Maggie Hassan, una democratica, e Joni Ernst, una repubblicana. L’obiettivo è introdurre al senato una legge simile a quella proposta ad aprile. Hassan ha definito “assurdo” che i militari fossero costretti a spendere migliaia di dollari per pagare i vestiti che indossano per servire il paese. L’esercito – Esercito, Marina, Marines e Air Force – fornisce un’indennità annuale di abbigliamento ai membri del servizio arruolati per sostituire gli articoli dell’uniforme. Tuttavia, il GAO ha scoperto che alcuni articoli sono stati esclusi dall’indennità secondo criteri incoerenti.

“Questa disparità nei costi dell’uniforme è particolarmente evidente per le donne, che in alcuni casi stanno pagando quasi il doppio rispetto alle loro controparti maschili”. Queste le parole di Hassan Nell’ultimo decennio, ciascuno dei reparti dell’esercito ha apportato modifiche alle loro uniformi. Dopo aver esaminato questi 18 cambiamenti, il GAO ha scoperto che, in particolare tra gli ufficiali, le donne erano sproporzionatamente tenute a pagare più spese. Per esempio, quasi la metà dei cambiamenti obbligatori apportati nella Marina ha interessato solo le donne. Nessuno dei cambiamenti ha interessato solo gli uomini.









Le donne nell’esercito e le rilevazioni del GAO

Tina Won Sherman, una direttorice del GAO, ha detto che si aspettava che i recenti cambiamenti dell’uniforme avrebbero aumentato i costi per gli ufficiali. Sherman, però, non aveva previsto l’entità dell’impatto di questi costi sulle donne. “È sempre un po’ sorprendente quando ci si rende conto che continuano ad esserci disparità, in questo caso tra uomini e donne membri dell’esercito”.

Più articoli dell’uniforme femminile – specifici abiti, borse e costumi da bagno – sono esclusi dall’elenco degli articoli che i militari sostituirebbero. Inoltre, le donne ricevono solo una piccola indennità una tantum per l’acquisto di indumenti intimi. In genere è meno di 200 dollari, ha aggiunto Sherman. Gli uomini ricevono anche una disposizione iniziale, una tantum, per biancheria intima, canottiere e calze sportive. Gli articoli maschili, tuttavia, sono generalmente più economici da sostituire rispetto a reggiseni, biancheria intima e calze, secondo il rapporto.

Kara Dixon Vuic, una professoressa della Texas Christian University, ha detto che la proposta dei senatori evidenzia un segnale significativo. “Non vedere più il corpo maschile come la norma“. Segna un ripensamento ufficiale dell’importanza della diversità, ha detto Vuic. Se approvata, la legislazione richiederebbe al Dipartimento della Difesa di sviluppare criteri coerenti quando si tratta di uniformi. In più bisognerà rivedere qualsiasi modifica dell’uniforme per determinare le potenziali spese, e identificare i costi al dettaglio per uomini e donne attraverso i servizi.

Un portavoce dell’ufficio di Hassan ha detto che il senatore è ottimista a causa del suo sostegno da parte dei membri di entrambi i partiti. L’ufficio sta spingendo per includere la legge come un emendamento nella legge di autorizzazione della difesa nazionale per l’anno fiscale 2022.

Il costo di essere donna

Il tenente generale Dana Atkins, un membro in pensione dell’Air Force ha apprezzato che i legislatori stessero specificamente sostenendo le donne nell’esercito. “Stabilire la parità dei costi dell’uniforme tra i membri maschi e femmine del servizio è atteso da tempo”, ha detto Atkins in una dichiarazione. “Le indennità dell’uniforme sono state basate sull’uniforme maschile per anni, con il risultato che i membri femminili devono sovvenzionare personalmente il costo delle loro uniformi”. Non è la prima volta che Hassan, membro del Comitato sugli Affari dei Veterani, ha lavorato con Ernst, del Comitato sui Servizi Armati. In aprile, la coppia ha introdotto un disegno di legge per combattere il suicidio dei veterani che è stato approvato all’inizio di questo mese.

Jennifer Schenk Sacco, professoressa di studi femminili e di genere alla Quinnipiac University, ha detto perché, secondo lei, le donne finiscono per pagare di più. Perché le donne e i loro corpi non sono considerati ‘standard’ per i soldati. Gli uomini e i corpi degli uomini lo sono, ha detto. Oltre ai militari, gli agenti di polizia e i funzionari di correzione indossano abiti originariamente progettati per gli uomini. Sacco ha sostenuto che i passi per eliminare le disparità di genere nell’esercito sono “parte di un continuum di azioni intraprese per ridurre le barriere alla diversità”.

Queste “vittorie” sono più che simboliche”, ha detto Sacco. “Sono reali, e mentre non eliminano tutte le disparità di genere nell’esercito o in altri luoghi, sono passi attesi da tempo in quella direzione”. Brown ha affermato che il governo non solo dovrebbe pagare la differenza di prezzo, ma dovrebbe includere le donne nell’esercito fin dall’inizio: nel processo di progettazione. “Questo tipo di sessismo non è nuovo”, ha detto Brown. “È il costo di essere donna”.