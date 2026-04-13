Donne rivoluzionarie. Protagoniste delle rivolte dell’Ottocento, dalle insurrezioni del 1848 alla Comune di Parigi, parteciparono attivamente alla costruzione del cambiamento politico e sociale, tra barricate, organizzazione e impegno civile. Eppure, il loro contributo è stato progressivamente marginalizzato nella memoria storica.

C’è un’immagine ricorrente quando si pensa alle rivoluzioni del XIX secolo: barricate fumanti, uomini armati, proclami infuocati, folle in rivolta. È un’immagine potente, ma profondamente incompleta. Dietro, e molto spesso dentro, quei momenti di rottura storica, le donne hanno avuto un ruolo cruciale, attivo, determinante. Eppure, la loro presenza nella memoria collettiva è evanescente, marginale, quando non del tutto assente. Perché?

Per comprendere questo vuoto, bisogna partire da una constatazione scomoda: la storia non è solo ciò che accade, ma ciò che viene ricordato. E ciò che viene ricordato è quasi sempre filtrato da chi detiene il potere, politico, culturale, simbolico. E nel XIX secolo, questo potere era saldamente nelle mani degli uomini.

Donne sulle barricate: una presenza concreta e diffusa

Durante le rivoluzioni del 1848, che attraversarono gran parte dell’Europa, le donne non furono spettatrici passive. Alla Rivoluzione del 1848, esse parteciparono attivamente alle manifestazioni, alla costruzione delle barricate, alla diffusione di idee politiche e alla cura dei feriti. A Vienna, Berlino, Milano e Parigi, donne anonime e militanti politiche contribuirono a sostenere l’azione rivoluzionaria.

Una figura emblematica è Cristina Trivulzio di Belgiojoso, protagonista del Risorgimento italiano, che organizzò ospedali da campo durante le Cinque Giornate di Milano e sostenne attivamente la causa repubblicana. Ma accanto a lei, migliaia di donne senza nome agirono come staffette, infermiere, propagandiste.

Ancora più evidente è il ruolo femminile nella Comune di Parigi. Qui, le donne non solo parteciparono, ma si organizzarono autonomamente. L’Unione delle donne per la difesa di Parigi, fondata da Élisabeth Dmitrieff, rappresenta uno dei primi esempi di organizzazione femminile di massa con obiettivi politici chiari: uguaglianza salariale, diritto al lavoro, riconoscimento del ruolo sociale delle donne.

E poi c’è Louise Michel, una delle figure più iconiche della Comune. Insegnante, anarchica, combattente, Michel fu in prima linea sulle barricate e successivamente deportata in Nuova Caledonia. Oggi è ricordata, ma spesso come eccezione, quasi un’anomalia, piuttosto che come parte di un fenomeno collettivo.

Il paradosso rivoluzionario: libertà per alcuni, esclusione per altre

Le rivoluzioni del XIX secolo si fondavano su ideali di libertà, uguaglianza e fratellanza. Tuttavia, queste parole avevano un destinatario implicito: l’uomo cittadino. Le donne, pur partecipando attivamente ai processi rivoluzionari, venivano sistematicamente escluse dai diritti politici che quelle rivoluzioni promettevano.

Questo paradosso non era nuovo. Già durante la Rivoluzione francese, Olympe de Gouges aveva denunciato questa contraddizione con la sua “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina”. Il suo destino, la ghigliottina, è emblematico della sorte riservata a chi osava mettere in discussione l’universalità maschile dei diritti.

Nel XIX secolo, questo schema si ripete. Le donne sono utili alla rivoluzione finché sostengono, curano, mobilitano. Ma quando chiedono riconoscimento politico, diventano un problema. Vengono ridicolizzate, marginalizzate, represse.

La costruzione della memoria: chi racconta la storia?

Se le donne furono così presenti, perché la loro memoria è così fragile?

La risposta sta nella costruzione stessa della storiografia. Per gran parte del XIX e XX secolo, la storia è stata scritta da uomini, spesso appartenenti alle élite politiche e culturali. Questo ha determinato una selezione dei fatti e dei protagonisti che privilegia le figure maschili, considerate più “rilevanti” in quanto titolari di potere formale.

Le azioni femminili, spesso collocate in ambiti considerati “minori”, assistenza, organizzazione, comunicazione, sono state svalutate o ignorate. Eppure, senza queste attività, molte rivoluzioni non avrebbero potuto sostenersi.

Inoltre, la narrazione eroica della rivoluzione tende a privilegiare figure individuali, leader carismatici, eventi spettacolari. Le donne, più spesso coinvolte in forme di azione collettiva e meno visibili, sfuggono a questo modello narrativo.

Stereotipi e paura: la donna rivoluzionaria come minaccia

Un altro elemento fondamentale è la costruzione simbolica della donna rivoluzionaria come figura pericolosa. Durante la Comune di Parigi, ad esempio, la stampa conservatrice diffuse il mito delle “pétroleuses”, donne accusate (spesso senza prove) di incendiare la città.

Questa rappresentazione aveva una funzione precisa: delegittimare la partecipazione femminile associandola alla violenza, all’irrazionalità, alla distruzione. In un contesto in cui il ruolo femminile era rigidamente legato alla domesticità e alla moralità, la donna che prendeva le armi diventava una figura disturbante, da escludere e dimenticare.

L’oblio come scelta politica

L’assenza delle donne dalla memoria delle rivoluzioni non è solo una dimenticanza casuale. È, in molti casi, una scelta politica. Ricordare il ruolo delle donne significherebbe mettere in discussione una narrazione consolidata, che associa il cambiamento storico all’azione maschile.

Significherebbe anche riconoscere che le rivendicazioni femminili, spesso considerate “secondarie”, erano in realtà parte integrante dei processi rivoluzionari. E questo potrebbe destabilizzare l’idea stessa di progresso lineare, mostrando come molte conquiste siano state parziali, incomplete, escludenti.







Recuperare le voci perdute

Negli ultimi decenni, grazie agli studi di genere e alla storia sociale, si è iniziato a recuperare queste voci dimenticate. Storiche e studiosi hanno riportato alla luce documenti, lettere, testimonianze che mostrano una realtà molto più complessa e inclusiva.

Figure come Flora Tristan, che anticipò il legame tra emancipazione femminile e lotta operaia, o George Sand, che partecipò attivamente al dibattito politico del suo tempo, stanno finalmente trovando spazio nella narrazione storica.

Ma il lavoro è tutt’altro che concluso. Molte storie restano ancora da raccontare, soprattutto quelle delle donne comuni, che non hanno lasciato tracce scritte ma hanno contribuito in modo fondamentale ai processi rivoluzionari.

Perché è importante oggi

Riflettere sul ruolo dimenticato delle donne nelle rivoluzioni del XIX secolo non è solo un esercizio accademico. È un atto politico e culturale che riguarda il presente.

In un’epoca in cui si discute di rappresentazione, inclusione, parità di genere, interrogarsi su chi viene ricordato e chi no significa mettere in discussione le basi della nostra memoria collettiva. Significa chiedersi quali storie continuiamo a raccontare, e quali continuiamo a ignorare.

Recuperare la memoria delle donne rivoluzionarie significa anche riconoscere che il cambiamento sociale non è mai stato opera di pochi individui eccezionali, ma di una pluralità di soggetti, spesso invisibili. Significa restituire complessità alla storia, e quindi anche al presente.

Sophia Spinelli