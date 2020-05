Le “Due Sessioni”: al via il massimo appuntamento politico cinese

Le “Due Sessioni” (两会, liǎnghuì) sono iniziate ieri pomeriggio, 21 maggio, a Pechino.

La terza sessione del 13° Comitato Nazionale della Conferenza Politica Consultativa del Popolo Cinese (CPCPC) è la prima delle due conferenze che si svolgono quasi in contemporanea. Le conferenze del CPCPC e dell’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) sono appuntamenti fondamentali nell’agenda politica cinese e scandiscono l’attività politica del Partito Comunista Cinese (PCC).

Il sito web del Quotidiano del Popolo, organo del PCC, è interamente dedicato alle plenarie delle “Due Sessioni” con l’apertura di sezioni speciali arricchite di video, foto e articoli specifici per ogni avvenimento degno di nota.

Spokesperson for the NPC session of #TwoSessions2020 addressed a press conference on the agenda of the session and issues related to the work of the NPC via video link Thursday evening. Checkout the infographic to see the key agendas: pic.twitter.com/0zKwp17neL — Global Times (@globaltimesnews) May 21, 2020









Cosa sono le “Due Sessioni”?

Le “Due Sessioni” sono gli incontri annuali delle due assemblee incaricate di ricevere le direttive del Partito, la CPCPC e l’ANP. Insieme costituiscono il massimo l’appuntamento legislativo annuale della Cina.

Il CPCPC si compone di 2100 membri scelti tra i delegati degli otto partiti democratici cinesi (compreso quello di Taiwan), i rappresentanti di Hong Kong e Macao, professionisti di vari settori, rappresentanti di organizzazioni e delle religioni riconosciute dal governo cinese. Per riassumere, il CPCPC rappresenta la massima istituzione cinese con funzione consultiva. Qui, infatti, vengono discusse le le bozze delle proposte che passeranno al vaglio del governo.

L’ANP è costituita da 2957 deputati e rappresenta la più alta istituzione statale della Cina, nonché unico organo con potere legislativo della Repubblica Popolare Cinese.

Quest’anno a causa della pandemia, il Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo – che fa le veci dell’ANP nel lasso di tempo che separa gli incontri annuali – aveva dichiarato che le due conferenze avrebbero avuto una durata inferiore rispetto alle due settimane canoniche. Il tutto si svolgerà in una settimana, terminando il 27 maggio, salvo modifiche dell’ultimo minuto.

Misure precauzionali per i partecipanti

Tutti i delegati sono stati costretti a sottoporsi al test sierologico, le finestre delle camere verranno tenute aperte per consentire regolare riciclaggio dell’aria e le interviste saranno concesse in videoconferenza. L’avvio dei lavori politici è un chiaro messaggio per il mondo. Anche in tempi difficili la vita politica cinese prosegue, seppur con tutte le precauzioni del caso.

Durante la cerimonia di inaugurazione della Conferenza politica consultiva, è stato osservato un minuto di silenzio come omaggio alle vittime della pandemia di Covid-19.

A minute of silence was observed at the opening ceremony of the 3rd session of 13th National People’s Congress (#NPC) on Friday to mourn the victims of the #COVID19 and those who sacrificed in the fight against the epidemic. pic.twitter.com/nCZ98VxfBI — Global Times (@globaltimesnews) May 22, 2020

L’anno 2020

Quest’anno le plenarie cinesi sembrerebbero essere guidate da una parola d’ordine: crisi. Si tratta di una crisi poliedrica che tocca la sanità, l’economia, la politica e la società. Fino ad ora, le proposte che hanno ricevuto maggior risalto sono le severe punizioni contro il consumo di animali selvatici e cani proposto dal deputato Zhu Lieyu, l’idea di concedere alle famiglie la possibilità di avere un terzo figlio e la gestione delle sommosse di Hong Kong. Quest’ultima bozza in particolare, se varata (non ci sono elementi per cui questo non accada) cambierebbe drasticamente le circostanze delle proteste. La modifica costituzionale determinerebbe una ulteriore diminuzione delle libertà e un quasi totale assoggettamento al governo di Pechino.

The unforeseen economic slump in Q1, together with global economic uncertainties, makes it reasonable for China to scrap its GDP growth target. By not being obsessed with a number, China will focus on tasks such as high-quality development: He Lifeng, head of top economic planner https://t.co/4vWA7nH1ek — Global Times (@globaltimesnews) May 22, 2020

Noemi Rebecca Capelli