Nella giornata di mercoledì 21 maggio, il presidente del Sudafrica Ramaphosa ha incontrato Donald Trump nello Studio ovale. L’incontro, tuttavia, è terminato con una vera e propria imboscata da parte del tycoon, che attraverso un filmato e “prove” successivamente sottoposte da vari media a fact-checking, aveva finalizzato l’incontro all’accusa di “genocidio dei bianchi” in Sudafrica. Il Paese è noto alla storia per un passato di apartheid nei confronti della popolazione nera da parte degli afrikaners, discendenti dei colonizzatori bianchi.

L’imboscata nello Studio ovale

Se l’umiliazione del presidente ucraino Zelensky pensavamo sarebbe stata un unicum negli incontri ufficiali nello Studio Ovale, ci sbagliavamo. Il presidente sudafricano Ramaphosa è stata la nuova vittima di una ben architettata imboscata da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon, durante l’incontro, dopo una domanda proveniente da una giornalista in sala circa il presunto genocidio di bianchi che si starebbe perpetrando in Sudafrica, ha chiesto al suo staff di mandare in proiezione un video in cui un politico dell’opposizione in Sudafrica, canta una canzone anti-apartheid “Kill the Boer”, la quale celebrerebbe l’utilizzo della violenza nei confronti dei bianchi presenti nel Paese.

Poi, le immagini che mostrano una via di croci che Trump ha dichiarato essere un posto adibito al seppellimento dei bianchi agricoltori uccisi. Ramaphosa è spiazzato, senza parole, tenta di rispondere ma Trump lo interrompe.







L’accusa di genocidio nei confronti della popolazione bianca rivolta al Sudafrica non è una questione nuova all’interno della cerchia delle personalità più vicine a Donald Trump e affonda le sue radici già nel primo mandato da presidente nel 2016. Basti prendere in considerazione una personalità ben nota, Elon Musk: sudafricano discendente da britannici, forte sostenitore della teoria.

Le false prove di Trump smontate una ad una

Le croci sopra menzionate, descritte da Trump come fosse comuni, non segnano luoghi di sepoltura di migliaia di agricoltori bianchi, bensì i video in questione ritraggono una protesta dopo l’uccisione di due agricoltori bianchi nel 2020, ma nulla a che vedere con una violenza mirata: le croci sarebbero state un memoriale alle due vittime. La BBC, dopo aver condotto un fact-checking, ha rilevato che le croci in questione, tra l’altro, non sono più presenti nella strada menzionata.

Ciò che va considerato e che non rappresenta un elemento di poco conto, è che il tasso di omicidi in Sudafrica è uno tra i più alti al mondo e da cui la popolazione nera non è di certo esente, rappresentando anzi la maggioranza; dunque i bianchi non sarebbero vittime di una violenza mirata e finalizzata alla pulizia etnica, bensì di una violenza generalizzata nel Paese.

E perché si parla proprio di agricoltori? Il retaggio dell’apartheid ancora si fa sentire all’interno del Paese: ad oggi, infatti, la popolazione bianca in Sudafrica detiene la proprietà di una grande percentuale di terre, favorendo dunque ancora una condizione di squilibrio e disuguaglianza tra popolazione bianca e nera. L’accusa, proprio in relazione a questo aspetto, sarebbe quella che il governo sta portando avanti una campagna di espropriazione delle terre dei bianchi per distribuirle tra i neri: in realtà, il governo cerca attraverso alcune politiche di riportare un equilibrio tra le disuguaglianze in termini di proprietà delle terre, incoraggiando gli agricoltori bianchi a vendere le proprie in maniera volontaria, pur non avendo portato questo a risultati concreti.

L’infondatezza delle accuse di Trump è inoltre evidenziata dal peso non rilevante del partito di opposizione di cui faceva parte l’esponente del partito che nel video intona una canzone anti-apartheid per incitare alla violenza contro i bianchi; peraltro, questa canzone è stata prima definita come “discorso d’odio” da parte dei tribunali del Sudafrica e poi dichiarata come legittima durante le manifestazioni, in quanto non incita direttamente alla violenza contro i bianchi, ma da cui il presidente Ramaphosa si è dissociato.

Oltre alle immagini che ritraggono la via di croci, il presidente Trump ha mostrato una foto di corpi che a sua detta ritrarrebbero la popolazione bianca uccisa e in procinto di essere ammassata in luoghi di sepoltura, ma un fact-checking effettuato da Reuters, afferma essere una foto proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo di un report della testata sulle donne uccise durante il conflitto.

L’era delle non verità

L’utilizzo strumentale di immagini false o relative ad altri scenari di guerra nel mondo per avvalorare le proprie tesi al fine di avanzare forti accuse, non è un fenomeno nuovo. Quello che vale la pena osservare, tuttavia, è proprio l’inaugurazione con la nuova presidenza di Donald Trump, a una diretta in mondovisione di visite ufficiali nelle quali, attraverso il falso, l’umiliazione e le accuse, si mette con le spalle al muro l’interlocutore per compiacere l’elettorato e la cerchia di adepti, propagando una miriade di informazioni false. Un’era pericolosa, in cui il valore della verità viene riplasmato e non è più determinante se serve ad avvalorare le proprie idee, soprattutto quando esse vengono dai vertici del potere.