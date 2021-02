Le foreste del mondo in tre dimensioni: l’importanza della struttura

Lo studio sulle foreste del mondo é stato pubblicato su Nature Communications.

Strutture efficienti

Le foreste del mondo, in primis quelle primordiali, sono di grande importanza per la biodiversità e il ciclo globale del carbonio e dell’acqua. La loro struttura tridimensionale gioca un ruolo importante. Infatti, influenza i processi di scambio di gas ed energia con l’atmosfera, fornendo anche l’ habitat per molte specie. Un team di ricerca internazionale guidato dall’Università di Göttingen ha studiato la varietà di strutture complesse che si possono trovare nelle foreste del mondo, nonché i fattori che spiegano questa diversità.

Due anni tra gli alberi

I ricercatori hanno studiato la struttura delle foreste primordiali in diversi continenti in diverse zone climatiche. Per raggiungere questo obiettivo, hanno trascorso due anni viaggiando in remote aree forestali primordiali in tutto il mondo. In questo modo hanno registrato la struttura delle foreste con l’aiuto di scanner laser 3D. Ciò consente di calcolare misure importanti per descrivere la struttura. Così hanno scoperto che la variabilità globale delle strutture forestali può essere spiegata in larga misura dalla quantità di precipitazioni. In breve, tutto dipende dalla disponibilità di acqua nei diversi ecosistemi. Sulla base di questi risultati e con l’aiuto dei dati climatici, sono stati in grado di creare mappe delle foreste del mondo che mostrano la variabilità globale della complessità strutturale.









Vietato agli umani

Le mappe del mondo descrivono le diverse strutture che le foreste sviluppano senza l’influenza umana. Solo il 30 per cento delle foreste del mondo sono ancora foreste primordiali. “Un obiettivo a lungo termine della nostra ricerca è comprendere meglio come i Sapiens e il cambiamento climatico influenzano la foresta. La struttura delle foreste primordiali è di riferimento per questo”, afferma il primo autore Martin Ehbrecht. “L’importanza dell’acqua per la formazione di strutture forestali complesse trova spiegazione nei vari meccanismi di interazione”, afferma Ehbrecht. “La disponibilità di acqua è un fattore importante della diversità delle specie arboree. Più specie arboree contiene una foresta, più pronunciata è la coesistenza di diverse forme di chioma e dimensioni degli alberi. Ciò significa che lo spazio disponibile per le chiome degli alberi può spesso essere utilizzato in modo più efficiente nelle foreste ricche di specie, il che rende la struttura forestale più complessa “.

Un puzzle di alberi

Le foreste pluviali tropicali hanno una struttura più complessa delle foreste di latifoglie e di conifere che si trovano nelle zone temperate. A loro volta queste sono generalmente più complesse nella struttura delle foreste di conifere boreali come quelle in Scandinavia, o delle savane forestali subtropicali in Africa. “Tuttavia, le foreste con un’elevata complessità strutturale possono trovarsi pure nelle zone temperate, come nelle aree con un’elevata piovosità” ( ad esempio nelle foreste costiere del Cile) afferma il professor Ammer, co-autore. I risultati di questo studio sono un importante punto di partenza per ulteriori lavori. “In futuro sarà possibile analizzare con precisione l’effettiva complessità delle foreste”, afferma Ehbrecht. “Ciò consentirà di comprendere meglio gli effetti della gestione forestale e del cambiamento climatico sulle foreste del mondo. Le nostre mappe possono servire come riferimento per questo progetto”.









Daniele Tolu