I ricercatori della Linköping University in Svezia mettono in discussione una teoria influente delle dinamiche auto-rinforzanti della crescita urbana. La loro ricerca, pubblicata su Science Advances , mostra che le grandi città si nutrono del loro entroterra per sostenere la crescita. Intensificando così la divisione tra città e campagna nella prosperità economica e le opportunità di vita individuali.

Le persone che lasciano piccole aree per le grandi città sono più istruite e hanno maggiori capacità cognitive rispetto a quelle che rimangono. Questi risultati forniscono una spiegazione più sfumata delle ragioni alla base della geografia economica sempre più irregolare osservata in molti paesi. Con livelli crescenti di disuguaglianza tra aree urbane e rurali.









Lo studio mostra che le persone che abbandonano le aree rurali per le città sono, in media, più istruite e con capacità cognitive più elevate.E questa migrazione selettiva alimenta le uscite più elevate del previsto delle grandi città. Allo stesso tempo, aggiunge il declino cumulativo di regioni meno popolate. Afferma il dott. Marc Keuschnigg, autore principale dell’Istituto di sociologia analitica dell’Università di Linköping.

La teoria del ridimensionamento urbano prevede che le densità territoriali, la produttività socioeconomica e l’innovazione pro capite aumentino in modo prevedibile con le dimensioni della città. Le città nelle più grandi nazioni europee già manifestano questo modello, ma le relazioni di scala diventano particolarmente chiare a livello paneuropeo, dicono gli autori dello studio.

Pertanto, la migrazione selettiva di individui altamente produttivi verso le città spiega una parte sostanziale della crescita urbana. Secondo lo studio dei ricercatori di Linköping.

Il fenomeno del +15% della vita urbana

Il ridimensionamento urbano è un campo di ricerca influente che analizza i benefici e i detriti della vita di città . Dimostra che i livelli di ricchezza, innovazione, criminalità e malattia contagiosa delle città seguono modelli altamente prevedibili basati sulla dimensione della popolazione.

Questa linea di ricerca ha stabilito che la dimensione della popolazione è il singolo fattore più importante nel funzionamento delle città. Inoltre molti indicatori sociali ed economici aumentano non semplicemente proporzionalmente alle dimensioni, ma sono soggetti a dinamiche non lineari. Raddoppiando le dimensioni delle città, già grandi.

Ad esempio, si registra un aumento del reddito totale, il numero di brevetti, il numero di spostamenti residenziali e il numero di rotture romantiche di circa il 115%. Suggerendo che la produttività e il ritmo di vita degli abitanti delle aumentano man mano che le loro città crescono. Il 15% in più è indicato come “ridimensionamento super-lineare” o fenomeno del +15 percento.









I modelli matematici proposti per spiegare queste regolarità suggeriscono che il ridimensionamento super-lineare dei risultati urbani è una conseguenza di una maggiore interazione sociale. In ambienti urbani densi. Nelle grandi città , ci sono più persone con cui scambiare idee e cooperare nel portare innovazioni, nuove forme di vita sociale e ricchezza aggiuntiva.

Di conseguenza, i ricercatori di scala urbana vedono il fenomeno del +15% come un processo di auto-rafforzamento che produce vincitori ma nessun perdente. Il che implica che la crescita urbana è socialmente vantaggiosa per le società contemporanee in generale.

Popolazioni urbane e fuga rurale

Utilizzando i dati dei registri svedesi con una granularità unica, lo studio verifica se il fenomeno del + 15% può essere attribuito a una maggiore interconnessione sociale nelle città. I loro micro-dati geo-codificati catturano le differenze nella composizione della popolazione. Tra aree metropolitane di dimensioni diverse. Forniscono una migliore informazione sui micro-meccanismi responsabili delle non linearità osservate.

La ricerca del gruppo rileva che le interazioni sociali spiegano solo la metà degli effetti di agglomerazione precedentemente riportati e, in contrasto con le spiegazioni esistenti del ridimensionamento urbano super-lineare, scoprono che le differenze nelle caratteristiche della popolazione tra le aree metropolitane determinano il fenomeno.









Il dott. Marc Keuschnigg afferma: “I risultati sono di notevole rilevanza politica, perché identificano la migrazione di persone di talento da aree più piccole a grandi città come una forza importante dietro gli effetti di agglomerazione osservati”.

Quelli che si spostano da aree più piccole a una delle città più grandi della Svezia hanno, in media, 1,8 anni in più di istruzione. Le loro abilità cognitive (misurate per uomini in un test standardizzato durante la leva militare) sono 0,4 deviazioni standard più alte di quelle che sono rimaste. Ciò è consequenziale per le società perché la migrazione fortemente selettiva ha effetti cumulativi sulle popolazioni locali nelle regioni di origine e di destinazione.

Felicia Bruscino