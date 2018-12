Il sogno di molte persone che vogliono staccare la spina dallo stress della vita quotidiana, è quello di poter trascorrere qualche giorno in posti tranquilli, magari vicini al mare e alla natura. A tal proposito in giro per il mondo, esistono delle isole private da poter “prendere” in affitto. Immersi nella più incontaminata bellezza, questi posti permettono di vivere delle esperienze di assoluto relax, naturalmente a prezzi non proprio alla portata di tutti.

Gladden Island-Belize

Si tratta di un’isola situata nel cuore della barriera corallina del Belize, dove le acque è di fatto uno specchio naturale. Possiede inoltre una villa per quattro persone dotata anche di camerieri e cuochi. L’unico fattore scoraggiante è il prezzo: 2800 euro a notte, con una permanenza minima di quattro giorni. Insomma, un soggiorno per ceti estremante alti.

Strand Island-Minnesota (Usa)

Meno elitaria è invece l’isola di Strand nel lago Pelican in Minnesota. Ospita una residenza vastissima con addirittura otto camere da letto. Dunque può ospitare più di venti persone in tutta comodità. Dispone inoltre di una dependance per altre quattro persone e di amache nel portico, oltre che di una sauna a legna (Costo di pernottamento: 827 euro a notte).

Crescent Island-Florida (Usa)

Spostandoci nell’estremo sud degli Stati Uniti, la Crescent Island offre uno scenario caraibico mozzafiato con piscina e barca privata per pescare o visitare gli atolli vicini. Naturalmente non può mancare una mega villa (per circa 10 persone). Il tutto alla modica cifra di 700 euro a notte.

East Island-Georgia (Usa)

Più alla portata “dei comuni mortali”, questo lembo di terra è immerso in un parco naturale protetto al largo della costa della Georgia. Una notte in quest’isola costa “solo” 233 euro e il numero massimo di ospiti consentiti è di cinque persone e il periodo di permanenza deve essere di almeno tre giorni.

Tikehau Fafarua Lodge–Polinesia Francese

Nel mezzo dell’Oceano Pacifico meridionale, c’è questa fantastica isola privata per vacanze solitarie. Spiagge bianche e rosa, palme di cocco, kayak e canoe per esplorare i dintorni da sogno, per una vacanza a dir poco esclusiva. Con quasi mille euro a notte per almeno tre giorni è possibile pernottare nella lussuosa residenza costituita da tre camere. Gli affitti sono tutti gestiti dalla nota compagnia internazionale Homeaway.

Antonio Pilato