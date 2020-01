Le marchette alle Maldive possono farle solo chi deve guadagnarsi il pane

Di Selvaggia Lucarelli

Io non ho nulla contro le Maldive, la ricchezza altrui e le marchette. Nulla. Le Maldive sono un posto bellissimo, la ricchezza altrui è un posto bellissimo e le marchette, laddove siano un normale do ut des, sono del tutto innocue.

Premesso ciò, confesso che vedere multimilionari che contemporaneamente taggano un villaggio alle Maldive dopo l’accordo preventivo “ti regaliamo la vacanza se posti tot foto dell’isola col tag dell’hotel”, mi fa un certo effetto.

Le Maldive sono 1192 isole in 26 atolli a 10 ore di volo dall’Italia senza scalo, a 15 circa con uno scalo fortunato. Sono una striscia di sabbia alta al massimo due metri e spesso giri il perimetro a piedi in 5 minuti. Se vai lì non è solo perché ti piace il mare, perché il mare bello c’è anche altrove, ma perché ti piace quella dimensione, l’idea del paradiso sperduto e dimenticato in cui sei un ca**o di puntino assediato da razze giganti nel bel mezzo dell’oceano indiano, dove basterebbe un’onda di due metri per spazzare via tutto.