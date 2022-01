Le mascherine chirurgiche possono aumentare l’attrattiva del viso

I ricercatori dell’Università di Cardiff nel Regno Unito hanno scoperto che i volti coperti da mascherine sono percepiti come più piacevoli. E non mascherine qualsiasi: nello specifico quelle chirurgiche, monouso.

L’effetto delle mascherine

L’effetto delle mascherine sanitarie era stato indagato in tempi non sospetti, nel 2016, in uno studio condotto da alcuni ricercatori giapponesi. Allora gli studiosi evidenziarono come le maschere mediche fornissero un’immagine di malattia, riducendo dunque l’attrattiva facciale di coloro che le indossavano.

Oggi però, dopo due anni di pandemia, la percezione, nonché l’attrattiva verso un viso mascherato è del tutto cambiata. Durante la vigente situazione pandemica è stato riscontrato che le mascherine mediche, contrariamente al passato, aumenterebbero l’attrattiva verso i volti che le indossano. Alcuni ricercatori dell’Università di Cardiff hanno indagato questi dati, facendo seguito ad alcuni studi condotti e pubblicati nel 2020.

Lo studio dell’Università di Cardiff

I ricercatori di Cardiff hanno indagato l’attrattiva dei visi coperti da mascherine tramite un esperimento. Una serie di partecipanti di sesso femminile doveva osservare delle immagini di volti maschili precedentemente classificate in base a bassa o alta attrattiva. Questi si presentavano coperti da una mascherina prima medica, poi di stoffa; dopodiché coperti per metà da un libro e infine del tutto scoperti. Ogni viso compariva quindi quattro volte a ciascuna partecipante: maschera medica, maschera di stoffa, libro, non occluso. Le partecipanti dovevano poi valutare i volti in base all’attrattiva provata nel guardarli, utilizzando una scala numerica da 1 a 7.

I risultati della ricerca hanno mostrato che i volti considerati più attraenti in assoluto sono stati quelli coperti da mascherine mediche. Inoltre, sono risultati più attraenti quelli occlusi con mascherine di stoffa, piuttosto che quelli del tutto scoperti.

I risultati si sono rivelati davvero inaspettati, considerati soprattutto i precedenti studi. Non è comunque ancora possibile considerarli come universalmente applicabili, dal momento che il campione di osservatori era costituito da soggetti di sesso femminile e quello delle immagini mostrate da individui di sesso maschile.









Implicazioni e conclusioni

I dati che emergono dallo studio sono sicuramente associabili all’effetto occlusione. Si tratta dell’aumento di attrattiva che può essere procurato oscurando la parte inferiore del viso, con una maschera, così come con un qualsiasi altro oggetto. L’effetto di occlusione è associabile alle mascherine di stoffa, perché quello della maschera medica, va ben oltre la semplice possibilità di nascondere aspetti del viso meno desiderabili.

Le maschere mediche infatti, con il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, sono diventate una vera e propria icona della lotta contro la pandemia COVID-19. La desiderabilità sociale dei portatori di maschere mediche potrebbe potenzialmente compensare l’associazione con la malattia nella valutazione dell’attrattiva dei volti che le indossano. I portatori di mascherine chirurgiche sarebbero concepiti come più affidabili, responsabili e premurosi: sono tutti aspetti che possono avere influenze positive sull’attrattiva. Inoltre, la maschera medica è associata ai professionisti del settore e questo può implicare un senso di maggiore fiducia, e conseguente aumento dell’attrattiva del volto.

I dati emersi dallo studio gettano le basi per ulteriori approfondimenti che, vista la situazione attuale, sono certamente auspicabili.

Silvia Merciadri

