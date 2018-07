Le migliori destinazioni per le donne che viaggiano in solitaria

Viaggiare in solitaria è una esperienza unica e allo stesso tempo spaventosa per chi ancora non l’ha provata. Soprattutto per quanto concerne le donne, non è mai una decisione semplice, ma sono sempre più in aumento le signore che decidono di intraprendere in viaggio senza compagnia.

Oceania

Partendo dal continente più lontano, Australia e Nuova Zelanda sono tappe decisamente opportune per il gentil sesso. La natura regna incontrastata e anche i servizi sono efficientissimi. Inoltre a Sydney nel periodo di marzo, all’Opera House si tiene una rassegna tutta al femminile oppure a Biron Bay si tengono corsi di surf solo per donne.

Asia

Avvicinandoci geograficamente, il Giappone e la Thailandia rappresentano delle ottime opzioni. Nel paese del sol Levante sono diversi i servizi per sole donne. Degli esempi calzanti in tal senso sono i bus notturni con tariffe e posti riservati, le carrozze della metropolitana e gli hotel con piani dedicati solo alle signore. La Thailandia invece offre pacchetti ed offerte per le signore che viaggiano oltre che tanta natura.

Dubai

Solitamente i posti di tradizione araba non sono il massimo della vita per il gentil sesso. La sfarzosa città degli Emirati Arabi, però è sede del Global Women’s Forum e in alcuni hotel viene messo da parte un intero piano esclusivamente per le ladies. Inoltre il parco acquatico Wild Wadi Waterpark riserva l’ingresso una sera a settimana solo alle donne.

Europa

Nel vecchio continente quasi tutte le mete sono sicure per le donne. Andando nel particolare, il Portogallo, è un paese perfetto per viaggiatrici che amano luoghi assolati, pieni di tradizione e musica. Ottime scelte anche l‘Islanda, l’Ungheria e la Repubblica Ceca, che abbinano tranquillità e luoghi di assoluto interesse.

Nord e centro America

Cambiando completamente latitudine il Canada è un’altra tappa consigliabile. Le città sono piccole e decisamente organizzate e poi ci sono paesaggi suggestivi tutti da contemplare. Tra le esperienze da fare assolutamente c’è il giro in canoa nei laghi, per un’esperienza mistica a contatto con la natura. Un po’ più a sud c’è la Costa Rica, nazione con il più alto tasso di felicità nel mondo, è sempre pronta a stupire le dame con itinerari mozzafiato.

Antonio Pilato