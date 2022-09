Le migliori recinzioni per il giardino

Quanto è importante la sicurezza della casa

Un errore che spesso si commette al momento della progettazione di una casa è non pensare tra le prime cose ad un’adeguata sicurezza perimetrale.

Con sicurezza perimetrale non intendiamo solo la mera recinzione della casa che è pur un aspetto importante se non fondamentale soprattutto se vi sono giardini o piantagioni in genere di alberi; invero con sicurezza perimetrale intendiamo anche un adeguato sistema di protezione della casa anche degli interni, in particolare, con la predisposizione di impianti di videosorveglianza o di allarme idonei a proteggere in caso di assenza del proprietario.

Vi è di più perché la recinzione assolve un compito molto importante che ha a che vedere con la tutela della privacy impedendo, di fatto, all’intruso di curiosare e intromettersi nella sfera privata.

Dopo tanti sacrifici principalmente economici ma anche di tempo per la creazione di una villa, non considerare l’aspetto della sicurezza perimetrale vanifica ogni cosa.

Essa non solo serve a proteggere in sè gli oggetti contenuti in quella casa ma anche a renderla più completa esteticamente prevedendo i mezzi necessari alla sua tutela contro gli intrusi.

La recinzione

Per quanto concerne la recinzione della casa è indubbio che possono adottarsi diverse forme di sicurezza perimetrale che variano anche in relazione a cosa si intende proteggere.

Nello specifico a seconda che vogliamo adottare una sicurezza per una piscina, un campo, un giardino cambia il tipo di rete metallica da adottare.

Oggi grazie all’innovazione tecnologica per lo più si adottano delle recinzioni che hanno a che fare con impianti di monitoraggio mediante telecamere e sopratutto sensori di movimento.

Quest’ultimi possono essere di apertura e chiusura e poi vi sono quelli cosiddetti sensori di movimento a infrarossi in grado di captare movimenti sospetti inviando il segnale e innescando il meccanismo di allarme. Questo tipo di sistema di sicurezza viene adoperato principalmente per la recinzione di una piscina o di un giardino.

Invece riguardo la protezione di un campo, di un frutteto o un bosco tendenzialmente è sempre preferibile adottare quali protezioni di sicurezza quelle tradizionali perché più efficaci e idonee.

Quali sicurezze perimetrali migliori per giardini e frutteti

Sicuramente tra le recinzioni privilegiate in quanto consolidate da tempo vi sono le staccionate in prima linea che ovviamente è un sistema di sicurezza tradizionale ma oggi migliorato. Infatti, Retissima che è un’azienda lombarda molto all’avanguardia nei sistema di sicurezza perimetrale, ad esempio, adotta anche per la semplice staccionata un sistema di precisione in particolare nella scelta del legno che sia più idoneo in relazione al luogo in cui la staccionata deve essere impiantata.

Di recente un tipo di recinzione che spesso viene utilizzata e privilegiata che è innovativa ma allo stesso tempo molto efficace è il cosiddetto cancello Tijuana.

Si tratta di un sistema di sicurezza diffuso in Messico con materiale resistente sia alle intemperie del caldo e del freddo sia agli eventi improvvisi che possono manifestarsi come incendi o uragani.

Il materiale è una rete elettrosaldata senza nervature orizzontali di rinforzo.

A richiesta dell’utente è possibile realizzarla anche in versione zincata a caldo.

Se invece si vuole optare per un tipo di sicurezza perimetrale che sia ben saldo nel terreno e indistruttibile si può optare per il pannello tibet che è un tipo di recinzione provvisto di nervature orizzontali di rinforzo che conferisce una maggiore stabilità e rigidità.

Si tratta peraltro di un tipo di recinzione tra le poche che conferisce opzione di diverse altezze a seconda delle proprie esigenze.

Quando facciamo riferimento peraltro alla recinzione dobbiamo avere come riferimento di partenza due forme di sicurezza perimetrale ovvero le cosiddette recinzioni a rete e le recinzioni a pannello; in base a questa scelta iniziale vi sono poi diverse tipologie di recinzione che differiscono per materiali utilizzati, lavorazioni e che a sua volta vengono scelti in base al luogo e all’ambiente cui si intende realizzare tale recinzione.

In particolare, Retissima offre questi servizi ovvero per quanto concerne la recinzione a rete vi sono una vasta gamma di forme: rete volter, a griglia, quadrex o lombar. Differiscono non per il materiale ma solo per la forma, la larghezza e lo spessore.

Invece per quanto riguarda la recinzione a pannello il mercato offre opzioni che variano dalla più semplice a quella più articolata. In questo caso la scelta dipende anche dal costo che si intende affrontare.

Conclusione

A chiusura di questo articolo sostengo fermamente quanto sia importante adottare le misure di sicurezza più idonee volte a tutelare il perimetro del proprio ambiente.

Invero, quando si pone l’obiettivo di fare un progetto di casa o di esterno, a mio avviso, la prima cosa da considerare è la sicurezza.

Tuttavia una cosa mi sento di consigliare al mio lettore ovvero rivolgersi ad aziende competenti ed esperti; questo perché oggi giorno visto l’elevato costo della vita induce alcune aziende ad acquistare materiali non molto adeguati.

