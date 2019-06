La scienza e l’ingegneria dietro l’acustica di un edificio gioca un ruolo fondamentale nel plasmare l’esperienza degli amanti della sinfonia, dei partecipanti alle sale da concerto e, in generale, degli appassionati di opera. Conosciuto anche come acustica della stanza, l’acustica architettonica è la scienza e l’ingegneria per ottenere un buon suono all’interno di un edificio ed è una branca dell’ingegneria acustica.

L’architettura acustica è responsabile di garantire che il discorso sia comprensibile a un pubblico in un teatro, un ristorante o una stazione ferroviaria, migliorando la qualità della musica in una sala da concerto o in uno studio di registrazione o sopprimendo il rumore per rendere gli uffici e le case più produttivi e piacevoli luoghi di lavoro e vivere dentro.

Nessun luogo migliore è così evidente che nelle grandiose sale da concerto di tutto il mondo. Questi stili architettonici non solo incarnano periodi temporali, visioni e culture diverse, ma anche il design degli edifici dettano la tua esperienza all’interno dell’edificio.

Quindi, come funziona esattamente?

L’acustica perfetta

La prima applicazione dei moderni metodi scientifici dell’ acustica architettonica è stata sperimentata dal fisico americano Wallace Sabine, il fondatore del campo di studio. Ha applicato la scienza alla sala conferenze del Fogg Museum e in seguito l’ha applicata alla famosa Boston Symphony Hall.

Utilizzando un semplice cronometro, Sabine ha testato l’acustica della sala conferenze del Fogg Art Museum utilizzando il suono e il numero di cuscini di seduta, creando un’equazione per il tempo di riverbero. Sabine è stata la prima a considerare i materiali in un concerto / aula e li ha valutati in termini di assorbimento acustico. Prima di Sabine, architetti e designer hanno lavorato esclusivamente sull’intuizione.

Se siete alla ricerca di un’ottima acustica, le seguenti sale da concerto sono tra le migliori in tutto il mondo, offrendo un’immersione incredibile. Cominciamo.

Philharmonie de Paris, Francia

Una delle sale da concerto più moderne della lista, la Philharmonie de Paris è un’incredibile impresa architettonica, inaugurata nel gennaio del 2015. Portato in vita dall’architetto francese Jean Nouvel e dal team Marshall Day Acoustics, il team collaborativo ha lavorato e progettato l’interno dell’edificio per garantire che la superficie dell’edificio rispecchiasse perfettamente l’acustica delle prestazioni.

Ciò consente un’acustica ottimale per i membri del pubblico.

Sala concerti Opera City, Tokyo

Quando pensi a una sala da concerto, potresti non pensare allo stile di scatola da scarpe che caratterizza la famosa Opera City, la Concert Hall. Tuttavia, le forme rettilinee e ortogonali della sala da concerto e le regolari file orizzontali di finestre o pareti di vetro continuano a svolgere il loro compito quando si crea un’esperienza sonora straordinaria.

Il pioniere dell’audio e l’architetto Takahiko Yanagisawa hanno lavorato duramente per creare uno spazio che faccia qualcosa di veramente unico. A causa della combinazione tra design non convenzionale dell’edificio e uso dei materiali, la sala da concerto è in grado di creare l’illusione sonora che è molto più grande di quanto non sia, senza l’uso di altoparlanti elettronici.

I soffitti e le pareti in massello di rovere progettati con scanalature ad angolo aiutano a diffrarre e riflettere il suono, rimbalzando l’acustica tra le superfici sopra di voi mentre vi godete il concerto. Anche le pareti dal design unico aiutano a diffondere le alte frequenze.

MusikVerein, Vienna

Risalendo fino al 1812, il MusikVerein ha un fascino neoclassico a cui è molto difficile resistere. Persone provenienti da tutto il mondo hanno sperimentato la sua bellezza e la sua straordinaria acustica. Costruito dall’architetto danese Theophil Hansen, la sala da concerto è più piccola di alcuni dei suoi coetanei moderni, ma compensa con un suono ampio e coinvolgente.

Progettato intuitivamente senza la moderna scienza dell’ acustica architettonica, i suoni rimbalzano su diversi piani e angoli, creando un’acustica memorabile che avvolge il pubblico.

Concertgebouw, Amsterdam

Concertgebouw ha avuto l’onore ad un certo punto come una delle sale da concerto più rispettate e visitate in tutto il mondo. È interessante notare che, durante la sua costruzione nel 1880, gli architetti non avevano ancora padroneggiato il potere dell’ acustica. Durante i suoi primi anni, la sala da concerto ha lottato per ottenere l’acustica giusta per i membri del pubblico.

Regolando la pendenza dei suoi montanti, la sala da concerto è stata in grado di raggiungere il perfetto equilibrio acustico.









Boston Symphony Hall, Boston

Persone e artisti di tutto il mondo affollano la Boston Symphony Hall, rendendolo uno dei luoghi migliori al mondo per la musica classica. Progettata nel 1900, la Boston Symphony Hall è stata una delle prime sale da concerto ad abbracciare completamente la scienza che sta dietro l’ acustica architettonica. Wallace Sabine ha creato una formula matematica per aiutare a prevedere il tempo di riverbero prima della costruzione dell’edificio.

Ogni parte dell’edificio è stata progettata per ottimizzare l’esperienza sonora per il pubblico. Le pareti, i soffitti e il pavimento sono tutti inclinati verso il pubblico, mentre i sedili sono a una distanza di cinque centimetri l’uno dall’altro. Tutto ciò consente un’esperienza sonora indimenticabile, indipendentemente da dove stai vivendo lo spettacolo.

Elbphilharmonie Amburgo, Germania

Creato da Herzog & de Meuron al fianco di Yasuhisa Toyota e dallo studio ONE TO ONE, il progetto collaborativo aveva lo scopo di creare un’esperienza sonora coerente per i 2.150 membri del pubblico seduti. Il team ha utilizzato algoritmi sonori avanzati rilasciati da strutture simili a barriera corallina di oltre 10.000 pannelli acustici che rivestono il soffitto, i muri e le balaustre. Le superfici irregolari assorbono o diffondono i suoni attraverso l’auditorium.

