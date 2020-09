Posted on

E’ la salsa per eccellenza e non ha certo bisogno di presentazioni. Avete di fronte un bel piatto di patatine fritte? Ketchup! Un hamburger? Ketchup! Le cotolette? Ancora ketchup! Eppure, nonostante tutti conoscano il delizioso sapore la storia di questo condimento è ricco aneddoti poco noti ma interessanti. Dall’origine del nome alle sue tante risorse…andiamo a scoprirli!









Un americano..not made in the USA

Il binomio ketchup – Stati Uniti sembra quasi inossidabile. Eppure, lo sapevate che la paternità di questa salsa è da attribuire all’Asia? Nacque infatti in Cina. Lo stesso nome. deriva dal cantonese “ke tsiap”, che significa succo di pesce. Eh già…l’originale salsa infatti era a base di pesce fermentato. Solo con l’esportazione nel sud -est asiatico, e in particolare alla Malesia, dove divenne noto come kecap, e poi dall’arcipelago indonesiano agli Stati Uniti, si sarebbe arrivato al “tomato ketchup” al pomodoro che conosciamo oggi. Da allora, è uno dei vizi più apprezzati delle nostre tavole.

Utilizzi alternativi…

Il nome è solo la prima delle tante curiosità su questa salsa. Siete pronti a scoprire tutti gli usi alternativi?

Un perfetto scrostatore

Problemi con l’argenteria o le pentole in rame? L’aceto presente nel ketchup e l’acidità del pomodoro lo rendono perfetto per scrostare le superfici metalliche. Spalmatelo, lasciate agire per 20 minuti, strofinate con un vecchio spazzolino, risciacquate, ripulite con un panno ed ecco che tutto tornerà a splendere

Anti-cloro

Non solo…il ketchup è anche un ottimo rimedio per il cloro. Mischiatelo all’acqua, versatelo sui vostri capelli, lavate e torneranno splendenti come prima.

Un passato da medicinale…

Sapevate che tra gli aneddoti del ketchup c’è anche un passato da medicinale? Nell’800 il dottor John Cook Bennett era convinto che questo avesse effetti benefici contro ittero, nausea e indigestioni. Non vi consigliamo di testare sulla propria pelle questa teoria…poco tempo dopo infatti venne ritenuta non valida e la carriera da medicinale venne prematuramente archiviata. Colpa del pomodoro e degli effetti sullo stomaco non esattamente benefici. Un vero peccato per i nostri palati, che però fortunatamente possono continuare a gustarlo sulle nostre tavole.

Un ultimo consiglio

Fateci sapere se conoscete altri divertenti usi del ketchup. Intanto, preparate un bel piatto di patatine fritte da gustare con la salsa rossa per eccellenza. Ah, e mi raccomando…non mangiatelo tutto. Halloween è alle porte, e cosa meglio di un po’ di ketchup da utilizzare come un rosso e spaventosissimo sangue per i vostri costumi?

Beatrice Canzedda